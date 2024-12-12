Сегодня вам предстоит заняться укреплением своей репутации. Ваши прошлые усилия начнут давать результаты, но важно оставаться скромным и открытым для новых вызовов.

Совет дня: не забывайте благодарить тех, кто поддерживал вас на пути к успеху.