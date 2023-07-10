Учительница отдала 128 тысяч рублей за муляж айфона

В возврате денег женщине отказали

10 июля 2023, 10:30, ИА Амител

iPhone 14 Pro / Фото: unsplash.com

В Мытищах Московской области школьной учительнице продали муляж iPhone за 128 тысяч рублей, пишет Shot.

48-летняя женщина хотела вскрыть коробку до оплаты, но девушка-консультант салона не позволила это сделать. Горожанка в итоге заплатила за девайс и ушла с ним домой.

Там она обнаружила внутри фирменной упаковки муляж.

Педагог обратилась в магазин с требованием вернуть деньги, но получила отказ.

Отмечается, что на iPhone она копила целый год.