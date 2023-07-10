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Учительница отдала 128 тысяч рублей за муляж айфона

В возврате денег женщине отказали

10 июля 2023, 10:30, ИА Амител

iPhone 14 Pro / Фото: unsplash.com
iPhone 14 Pro / Фото: unsplash.com

В Мытищах Московской области школьной учительнице продали муляж iPhone за 128 тысяч рублей, пишет Shot.

48-летняя женщина хотела вскрыть коробку до оплаты, но девушка-консультант салона не позволила это сделать. Горожанка в итоге заплатила за девайс и ушла с ним домой.

Там она обнаружила внутри фирменной упаковки муляж. 

Педагог обратилась в магазин с требованием вернуть деньги, но получила отказ.

Отмечается, что на iPhone она копила целый год.

Происшествия

Комментарии 9

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Гость

10:51:43 10-07-2023

48-летняя женщина хотела вскрыть коробку до оплаты, но девушка-консультант салона не позволила это сделать. Как-то всё не так. Платишь, продавец достает новую упаковку с товаром, вскрывает при тебе, проверяет в том числе комплектацию и работоспособность устройства, заполняет гарантийный талон. Как-то всё не так. Она в 48 лет впервые покупку совершает?

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Гость

11:51:55 10-07-2023

Гость (10:51:43 10-07-2023) 48-летняя женщина хотела вскрыть коробку до оплаты, но девуш... Было такое, тоже не хотели при нас (во время покупки) открывать коробку.....

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Гость

10:55:46 10-07-2023

Граждане. В айфоне нет ничего такого, чего бы не было в более дешёвых смартфонах. Даже пресловутая экосистема не может предоставить ничего особенного, чего бы не было у других подобных сервисов. Айфон был уникален лет десять назад минимум. Не ведитесь вы на премиум-лакшери-делюкс. Смартфон - инструмент для работы и развлечений, любоваться вы им будете первые полчаса, а потом он станет для вас обыденностью. А окружающим вообще плевать, какая у вас лопата. Особенно, если учитывать, что они уже даже по дизайну плюс-минус одинаковы.

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Гость

10:56:08 10-07-2023

Она копила на муляж?)

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Гость

11:13:36 10-07-2023

Как она учителем работает?

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Гость

14:49:42 10-07-2023

Гость (10:55:46 10-07-2023) Граждане. В айфоне нет ничего такого, чего бы не было в боле... Девушка с айфоном намного привлекательнее обычной "рабочей лошади" у "плиты". Таким хочется подарить еще один айфон.

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Гость

14:57:05 10-07-2023

Гость (14:49:42 10-07-2023) Девушка с айфоном намного привлекательнее обычной "рабочей ... Даже если она страшна как смертный грех, айфон делает её желанной для тебя? Месье знает толк в изращениях....

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ЛоШаДь

19:44:14 10-07-2023

Гость (14:49:42 10-07-2023) Девушка с айфоном намного привлекательнее обычной "рабочей ... Подарите? Я мама с тремя детьми и древним айфоном 5s, бывший муж подарил в 2014

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Гость

19:42:02 10-07-2023

Гость (10:55:46 10-07-2023) Граждане. В айфоне нет ничего такого, чего бы не было в боле... Ну купила бы «Самсунг»-раскладушку. Да какая разница? На что хотела, на то и накопила. Вам какое дело?

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