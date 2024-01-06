Учительница, приехавшая работать в село на Алтае, вынуждена жить без света и воды

Продукты она хранит в сенях, а домашние задания проверяет с налобным фонарем

06 января 2024, 13:07, ИА Амител

Фото: Baza

Учительница, приехавшая работать в алтайское село по программе "Земский учитель", вынуждена жить в доме без воды и электричества. Историю женщины и ее семьи рассказал Telegram-канал Baza.

Уже больше двух лет Любовь Шефер преподает английский язык в Иогачской средней школе в Турочакском районе Республики Алтай. В село она приехала с мужем и двумя детьми.

Как пишет Baza, учителю предлагали для проживания комнату в общежитии. Но помещение оказалось слишком маленьким, чтобы там жили четыре человека. Поэтому семья решила потратить выделенный по программе "Земский учитель" миллион рублей на постройку дома в лесу.

Но обустроить себе комфортную жизнь в селе Любовь и ее муж так и не смогли. По словам учительницы, местное отделение "Россетей" отказалось проводить в построенный дом электричество.

Из-за этого семье приходится жить в спартанских условиях. Тетради Любовь проверяет либо с налобным фонарем, либо при помощи лампы за 140 тысяч рублей, которая работает от солнечных батарей.

Зимой продукты хранятся в сенях. Летом же семья использует бензиновый генератор, чтобы поддерживать работу холодильника. Телевизор удается посмотреть только в ясные дни, когда хорошо работают солнечные батареи.

Воды в доме тоже нет: для помпы, которая качает жидкость, тоже нужно электричество.

Женщина рассказала, что ни выигрыш в суде, ни обращение в ФАС не помогли ей добиться света от "Россетей". Telegram-канал Baza сообщил, что историей заинтересовался Народный фронт и уже обратился в местную прокуратуру.