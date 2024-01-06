Учительница, приехавшая работать в село на Алтае, вынуждена жить без света и воды
Продукты она хранит в сенях, а домашние задания проверяет с налобным фонарем
06 января 2024, 13:07, ИА Амител
Учительница, приехавшая работать в алтайское село по программе "Земский учитель", вынуждена жить в доме без воды и электричества. Историю женщины и ее семьи рассказал Telegram-канал Baza.
Уже больше двух лет Любовь Шефер преподает английский язык в Иогачской средней школе в Турочакском районе Республики Алтай. В село она приехала с мужем и двумя детьми.
Как пишет Baza, учителю предлагали для проживания комнату в общежитии. Но помещение оказалось слишком маленьким, чтобы там жили четыре человека. Поэтому семья решила потратить выделенный по программе "Земский учитель" миллион рублей на постройку дома в лесу.
Но обустроить себе комфортную жизнь в селе Любовь и ее муж так и не смогли. По словам учительницы, местное отделение "Россетей" отказалось проводить в построенный дом электричество.
Из-за этого семье приходится жить в спартанских условиях. Тетради Любовь проверяет либо с налобным фонарем, либо при помощи лампы за 140 тысяч рублей, которая работает от солнечных батарей.
Зимой продукты хранятся в сенях. Летом же семья использует бензиновый генератор, чтобы поддерживать работу холодильника. Телевизор удается посмотреть только в ясные дни, когда хорошо работают солнечные батареи.
Воды в доме тоже нет: для помпы, которая качает жидкость, тоже нужно электричество.
Женщина рассказала, что ни выигрыш в суде, ни обращение в ФАС не помогли ей добиться света от "Россетей". Telegram-канал Baza сообщил, что историей заинтересовался Народный фронт и уже обратился в местную прокуратуру.
13:32:44 06-01-2024
И Хорохордин тоже не причём ?
13:40:29 06-01-2024
Предприятия электрической генерации, передачи, распределения - сети не подлежали приватизации. Теперь сети, генерация, перетоки - частные, тарифы каждый год поднимают. Подключение к сетям - ходьба по мукам без результата. А ведь все ГЕС, ТЕЦ, АЭС, сети - построены при СССР и все было общее. Все нужно вернуть в гос. собственность, установить единые и постоянные на 10 лет тарифы. Так раньше сняли бы руководителя местной РЭС за то, что учительницу без света оставил и к руководящей должности более на пушечный выстрел не допустили. А электрики воткнули бы десяток столбов и на утро у нее был бы свет и тепло.
13:41:53 06-01-2024
Живет на берегу Телецкого без воды. Зимой снег растопил. Вот тебе и вода.
14:13:37 06-01-2024
И никто с наследниками Чубайса не сможет справиться, вот такая объективная реальность.
14:56:16 06-01-2024
на постройку дома в лесу.----- а чего не на горе Белуха они его построили?🤗 И все теперь конечно в этом виноваты)
14:59:22 06-01-2024
Не ходите девки в учительницы - обманут.
19:58:49 06-01-2024
при помощи лампы за 140 тысяч рублей, которая работает от солнечных батарей.------- от солнечных батареек работает любая лампочка, а не только за 140 тысяч. пусть хотелки снизит... ну и подключателей к электричеству пусть хоть через суд нагнет.
19:59:22 06-01-2024
Там скорее всего в столбах дело, или скальный грунт или самих столбов нет. Деревяшки сейчас уже не ставят.
20:41:07 06-01-2024
Скоро у этих учителей закончится "срок", и они массово начнут покидать школы. Что тогда? Сейчас катастрофически не хватает учителей. У нас в школе практически все учителя пенсионного и предпенсионного возраста.
00:19:55 07-01-2024
Гость (20:41:07 06-01-2024) Скоро у этих учителей закончится "срок", и они массово начн... Будут мутить новую программу, чтобы заманить пряником учителей в село. А пока протрубили и забыли на тех что заманили.
22:30:02 06-01-2024
А электрики воткнули бы десяток столбов и ---- а ничего у этой учительницы не треснет, ради одного дома десяток столбов ставить?)) Еще бы агафье лыковой свет с водой в тайгу провели) чего там - пару сотен столбов воткнуть да десяток тысяч метров труб протянуть😁
10:08:30 07-01-2024
Гость (22:30:02 06-01-2024) А электрики воткнули бы десяток столбов и ---- а ничего у эт... правильно все,сегодня учительнице дорого провести свет и воду,завтра когда у вас из за ветхости вводов отключат всю коммуналку,по той же причине-дорого стоит поменять,так она хоть на земле живет,печку сможет натопить,а ты как будешь в своем скворечнике жить,или по старой традиции-у нас такого не может быть,так все мы не застрахованы от проблем не зависящих от нас
10:30:52 07-01-2024
Ну во-первых. Нужно адекватно понимать, в какие условия ты едешь. За лям ни купить ни построить дом нельзя. Во-вторых. Если дом реально в чигирях где-то, то ради одного дома тащить свет вообще экономически нецелесообразно. По-человечески понять можно, но "счастья всем, и пусть никто не уйдёт обиженным" в реальной жизни не бывает.