Учиться у лучших. В Алтайском крае впервые пройдет "HR-Фест" с известными экспертами
Более 100 руководителей, собственники бизнеса и HR-специалисты обсудят все тонкости рекрутинга сотрудников, способы их удержания и развития
03 октября 2023, 07:50, ИА Амител erid: LjN8JwaZQ
HR* в любой компании это не только прием и увольнение сотрудников, это адаптация новых работников, обучение, поддержание имиджа организации и многое другое. Если вы хотите "прокачать" себя, быть в тренде HR-процессов и узнать все тонкости работы с сотрудниками, а еще – как их привлечь, удержать и помочь развиваться, то приходите на первый алтайский "HR-Фест".
Кто выступит на мероприятии?
"HR-Фест" соберет выдающихся спикеров среди местных успешных практиков:
- Ксенья Верваен, директор по развитию BigMachin*;
- Наталья Янова, директор научно-технической компании "T-Софт";
- Ольга Сапего, главный эксперт группы подбора персонала банка ВТБ;
- Наталия Ильющенко, директор в сфере фешн-индустрии.
Они поделятся рабочими кейсами и примерами. С обучения вы уйдете заряженными и вдохновленными на покорение новых горизонтов в бизнесе.
Что еще будет интересного?
"HR-Фест" – это не только место для обучения и обмена опытом, но и отличная возможность завести новые полезные знакомства. Так, мероприятие посетят московские специалисты. Хедлайнеры расскажут о важных инструментах в подборе персонала и ведении бизнеса.
В их числе:
- Наталья Бешлиу
Создатель школы физиогномики, профессиональный профайлер и верификатор, практикующий психолог, федеральный спикер "Деловая среда" от Сбера; преподаватель института психотерапии и клинической психологии в Москве и эксперт ТВ (Первый канал, "Пятница") поделится своим опытом и даст рабочие инструменты в сфере познания человека.
- Елена Вавилова
Эксперт в области межличностных отношений, экс-разведчик, автор книги "Нетворкинг для разведчиков" расскажет, что такое нетворкинг и какова его польза. Она знает, как превратить контакты в социальный капитал, и поделится опытом с гостями мероприятия.
Где и когда состоится "HR-Фест"?
13 октября 2023 года в ТЦ "Пионер" по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина ,102в, 4 этаж. Мероприятие пройдет с 09:00 до 17:00.
Организатор встречи – студия HR-проектов "Штат 3".
Где купить билет?
Билеты можно приобрести по телефону: 8-913-226-25-74; телефоны для справок: 8-961-231-90-10 и 8-913-226-25-74.
*HR ("ЭйчАр"); BigMachin ("БигМашин").
Возрастное ограничение 18+
ИП Клейнатовская Татьяна АлександровнаРеклама
Комментарии в эфире