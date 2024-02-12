Суд вынес приговор обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха Чемезова

Гособвинение требовало назначить каждому из них более жесткое наказание — на полгода больше

12 февраля 2024, 18:29, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима. Его и еще двух фигурантов дела признали виновными в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, пишет ТАСС.

Еще два фигуранта, экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев, получили по семь лет. Гособвинение требовало назначить каждому из них более жесткое наказание – на полгода больше.

Сторона защиты заявила, что намерена обжаловать приговор. Чемезов и его представители, а также Собчак не присутствовали на оглашении приговора. Последняя назвала решение суда чрезмерно жестоким.