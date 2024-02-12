Суд вынес приговор обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха Чемезова
Гособвинение требовало назначить каждому из них более жесткое наказание — на полгода больше
12 февраля 2024, 18:29, ИА Амител
Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима. Его и еще двух фигурантов дела признали виновными в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, пишет ТАСС.
Еще два фигуранта, экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев, получили по семь лет. Гособвинение требовало назначить каждому из них более жесткое наказание – на полгода больше.
Сторона защиты заявила, что намерена обжаловать приговор. Чемезов и его представители, а также Собчак не присутствовали на оглашении приговора. Последняя назвала решение суда чрезмерно жестоким.
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