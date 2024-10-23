Удача и техника. Алтайские аграрии рассказали, как справляются с трудностями в полях

Без производительных машин в агробизнесе не обойтись

23 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K4e14

Техника Ростсельмаш / Фото предоставлены пресс-службой ООО "Агротрак"

В настоящее время аграрии Алтайского края намолотили более пяти миллионов тонн зерна. Зерновые и зернобобовые обмолочены на 90% – такие цифры приводят в Министерстве сельского хозяйства региона. Понятно, что в каждой уборочной свои сложности. Нынешний агросезон ознаменован не только режимом ЧС из-за обильных осадков, но и снижением класса зерна и, как следствие, отсутствием хорошей на него цены. Фермеры рассказали, как им удается справляться с трудностями.

В этом сезоне в большей степени именно пшеница и ее слабые позиции на рынке ставят сельхозпроизводителей в уязвимое положение: нет качества, нет цены, отмечают эксперты. Объемы фуражного зерна переполняют склады и вынуждают аграриев отдавать его дешево.

Эту уборочную Владимир Дюхин, глава КФХ из Крутихинского района Алтайского края, называет одной из самых сложных за минувшие двадцать лет.

"Понятно, что каждый год у колхозников какие-то сложности, но в этом году все надеялись на твердый третий класс пшеницы, а по факту многие получили пятый. Погодные условия жизнь подпортили, и для кого-то из сельхозпроизводителей сезон 2024 года может оказаться последним в их бизнесе", – говорит аграрий.

Агрофон большинства полей в регионе выглядел нынче не очень презентабельно: полегший колос утопал в грязи. Ручейки по полям летом текли как при снеготаянии весной. Механизаторам приходилось идти с жаткой как можно ниже. Все очень сильно устали. Спасает хозяйства в эту уборку только высокопроизводительная техника.

"У меня в поле работает семь единиц техники Ростсельмаш. Есть все модели комбайнов ACROS*, в прошлом году приобрели ACROS 595 Plus, а в этом – RSM* 161. Несмотря на то, что работает RSM 161 первый сезон, могу сказать – он самый высокопроизводительный и в два раза обходит своих предшественников по объемам", – продолжает Владимир Дюхин.

Владимир Дрюкин, техника Ростсельмаш и Марат Тишков / Фото предоставлены пресс-службой ООО "Агротрак"

Крутихинский фермер уверен, что высокопроизводительная техника помогла бы спасти урожай и мелким фермерам, объединись они в кооперативы.

"Поодиночке купить хорошие агромашины мелким аграриям не под силу. А кооперацию финансово поддерживает государство специальными программами – тут и специалистов можно привлечь для консультаций, и техникой прирасти, но, видимо, пока менталитет или еще что-то не дают развивать кооперацию", – добавляет он.

В Алейском районе Алтайского края глава КФХ Марат Тишков также приобрел в этом сезоне два новых RSM 161. Именно на эти комбайны делали ставку, понимая, что агромашина сможет работать оперативно и без потери качества зерна.

"Новая техника, конечно, не дешевое удовольствие, но я вижу в этом перспективу. Нынешний сезон прямое тому подтверждение. Благодаря высокопроизводительным комбайнам TORUM* и RSM 161 удалось в эту уборочную выйти с минимальными потерями", – отмечает Марат Тишков.

Везение, по мнению аграриев, безусловно, есть – без него никуда, но голову тоже в агробизнесе нужно включать. Техника, люди, семена, гербициды – все это громадная работа, которой нужно заниматься. И, конечно, в сезон важно, чтобы оперативный сервис был всегда.

"Мы обращаемся к ребятам в сервисную службу компании "Агротрак". Они всегда могут войти в наше положение, с ними можно договориться. Если что-то срочное, приезжают в любое время суток, в любую погоду. В этом плане, честно скажу, я доволен", – говорит Марат Тишков.

Коллегу поддерживает аграрий из Крутихинского района.

"У компании "Агротрак", официального дилера Ростсельмаш, сервис может приехать и в выходной, и поздно вечером. В пятницу что-то с трактором не заладилось, я говорю механизатору, теперь до понедельника ждать сервис. Но нет! "Агротрак" в субботу был у нас. Я прям удивился, быстро вернули технику в поле", – подчеркивает Владимир Дюхин.

И добавляет, что выбор в пользу Ростсельмаш был сделан осознанно, в нынешних условиях это особенно ощутимо. В хозяйстве работают три трактора Ростсельмаш, на "Дне сибирского поля" взяли еще один – модели 2400.

"Испытываем его максимально на зяби, чтобы в посевную уже зашел обкатанный. Сейчас у нас есть комплект техники, которая не требует обновления, можно два-три года работать спокойно", – резюмирует фермер.

В хозяйстве Марата Тишкова техника ведущего отечественного производителя составляет большую часть агропарка. Комбайнами и тракторами Ростсельмаш он доволен, вопросов к ним нет.

* ACROS ("Акрос"); RSM ("РСМ"); TORUM ("Торум")

ООО "Агротрак"

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