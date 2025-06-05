Сегодня вы будете настроены на новые начинания, но важно не торопиться. Ваши амбиции помогут вам добиться многого, если вы будете действовать с осторожностью.

Совет дня: сделайте шаг вперед, но не забывайте планировать, чтобы избежать ошибок.