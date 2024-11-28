Удаленно и без очередей. Сбер упростил открытие бизнеса в Сибири

По этой схеме зарегистрировались более 12 тысяч новых предпринимателей

28 ноября 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KB7wN

Девушка. Ноутбук / Фото: prostooleh / freepik.com

За первые десять месяцев 2024 года в Сибири открыли более 12 тысяч новых ИП и ООО. Это стало возможно благодаря сервису от Сибирского банка Сбера, который позволяет зарегистрировать бизнес и открыть счет удаленно.

Лидируют в этом направлении Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края – на их долю приходится более половины нового бизнеса. Еще треть компаний открыли в Омской, Кемеровской и Томской областях, около 10% – в Туве.

Жители Сибири чаще всего запускают бизнес в розничной торговле, включая продажи через маркетплейсы. Также популярна логистика, строительство, общепит, парикмахерские, автосервисы, реклама, разработка программ, продажа одежды и электромонтажные работы.

"Мы благодарим клиентов за доверие к нашим решениям для предпринимателей. Сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета позволяет открыть ИП и ООО за один визит либо полностью удаленно, без оплаты госпошлины, необходимости посещать госучреждения и взаимодействовать с нотариусами", – говорит председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Напомним, в период с января по ноябрь 2024 года жители сибирских регионов воспользовались сервисом "Оплата улыбкой" Сбера около 1,5 млн раз для оплаты своих покупок. Наиболее часто услугу применяли клиенты в Красноярском и Алтайском краях, а также в Новосибирской и Кемеровской областях. В Омской области совершили более 120 тыс. платежей, а в Томской – 100 тыс. Сервис позволяет оплачивать покупки через камеру с помощью биометрии. Подключить услугу можно в мобильном приложении Сбера.

ПАО Сбербанк

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