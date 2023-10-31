Ударим автопробегом. Десятки барнаульцев отметили годовщину OMODA в России

Автоцентр АНТ провел первый в истории бренда автопробег по краевой столице

31 октября 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KCBhp

Автопробег OMODA от "Автоцентра АНТ" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Смотри, какая красивая OMODA ("Омода") едет, ой, вот еще одна, и еще одна", – в минувшее воскресенье на дорогах Барнаула было как-то очень "омодно". По центральным магистралям города проехало сразу несколько колонн модного автомобиля. Таким образом "Автоцентр АНТ" и более 30 его клиентов отметили годовщину присутствия бренда в России. Показываем, как это было, и рассказываем – зачем.

Почему OMODA?

Все участники автопробега, с которыми поговорил amic.ru, машиной очень довольны. Например, Людмила Егунчихина купила свой купе-кроссовер C5 в январе. Как раз в разгар зимы с ее суженными из-за снега дорогами и парковками, холодами и снегопадами. И авто сразу показало себя настоящим покорителем городских дорог.

"Отлично управляемый, маневренный, очень удобно парковаться даже в самом узком месте. Компактный, но и при этом вместительный. Почти год владею и никаких проблем: села, завела, поехала. У него много удобных функций, и я ими активно пользуюсь", – рассказала автоледи.

Отлично себя зарекомендовал он и на трассе. Людмила признается, что раньше не особенно любила длительные загородные поездки за рулем, и только с OMODA прочувствовала всю романтику (а еще комфорт и удобство) вождения на большой дороге.













































Участники автопробега OMODA от "Автоцентра АНТ" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще один счастливый обладатель C5 – Денис Мануйлов – за рулем нового авто почти год. Признается, что сначала у него были сомнения, все-таки бренд новый. Он долго и тщательно выбирал, и не пожалел о приобретении.

"Поломок не было, езжу – радуюсь. Причем не только по городу, летом мы на нем и в Горном были, и даже в Красноярске – за две недели более 3000 километров. И по комфорту, и по техническим характеристикам – все на высоте. И места достаточно: два детских кресла сзади, чемоданы в багажнике – все вошло", – рассказал участник автопробега.

И добавил, что ему есть с чем сравнивать: ездил и на французском авто, и на немецких. OMODA им ничуть не уступает.

Владимир Тырин за рулем "виновника торжества" всего три месяца. Говорит, что сразу планировал купить именно китайский бренд, и выбрал именно OMODA. Почему?

"Да потому что хороший автомобиль. До него у меня была машина возрастом 12 лет. Хорошая, но когда я пересел на новую, мне показалась, что разницами между ними 12 веков. Очень технологичный автомобиль, хотя я не пользуюсь всеми опциями. И управляется он совсем иначе. Я, наверное, только теперь понял, какой вообще должна быть машина в движении", – поделился Владимир Тырин.









































Автопробег OMODA от "Автоцентра АНТ" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зачем проводили автопробег?

Автопробег – это не только про празднование годовщины, это еще и про сообщество автомобилистов. Они знакомились и активно делились впечатлениями от использования новенького авто.

"Это классная идея, я сразу согласилась, потому что очень люблю свою машину и в целом "Автоцентр АНТ". Здесь очень человеческое отношение к клиентам. Они не просто продают вам машину, они подробно о ней рассказывают, помогают сделать выбор исходя из всех ваших потребностей и пожеланий. Я владею своей OMODA уже полгода, успела пройти полное ТО: просто, удобно, понятно. Такая клиентоориентированность дорогого стоит", – отметила Анна Перцева.

Записаться на тест-драйв можно в "Автоцентре АНТ" по номеру +7 (3852) 230-030.









































Автопробег OMODA от "Автоцентра АНТ" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

OMODA C5, на котором ехали почти все участники автопробега, – это высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер. Оснащен турбированным мотором мощностью 150 л.с. (разгоняется до "сотки" за 8,6 секунды), интеллектуальной системой полного привода с шестью режимами управления: экономичным, комфортным, спортивным, а также для движения по снегу и грязи. Имеет большой панорамный люк, мультимедийно-развлекательный комплекс с голосовым управлением, шесть подушек безопасности, систему предотвращения столкновений, есть ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения и многие другие функции.

Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00

Отдел продаж: +7 (3852)230−030

Сервисный центр: +7 (3852) 230−010

Сайт: omoda-ant22.ru

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