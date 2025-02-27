Удобно, быстро, экологично. Барнаульцы переходят на электронные платежные документы

37 тысяч абонентов водоканала выбрали цифровой формат квитанций

27 февраля 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFJsgMdr

Деньги. Квитанция / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Более 37 тысяч клиентов барнаульского водоканала отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные платежные документы.

Все больше потребителей выбирают цифровой формат взаимодействия, поскольку он удобнее и практичнее, пояснил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев. Электронная квитанция быстрее приходит, ее нельзя потерять или испортить и она всегда под рукой. Это особенно удобно для тех, кто оплачивает счета в поездке или за своих пожилых родственников.

Помимо удобства, цифровые квитанции позволяют сократить расход бумаги, что положительно влияет на экологию и способствует сохранению природных ресурсов.

"Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно на сайте водоканала через кнопку "Электронная квитанция" на главной странице, в офисе обслуживания абонентов на проспекте Калинина или через систему "Город", – уточнила начальник центра обслуживания абонентов Наталья Семикрас.ООО "Барнаульский Водоканал"

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