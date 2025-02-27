Удобно, быстро, экологично. Барнаульцы переходят на электронные платежные документы
37 тысяч абонентов водоканала выбрали цифровой формат квитанций
27 февраля 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFJsgMdr
Более 37 тысяч клиентов барнаульского водоканала отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные платежные документы.
Все больше потребителей выбирают цифровой формат взаимодействия, поскольку он удобнее и практичнее, пояснил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев. Электронная квитанция быстрее приходит, ее нельзя потерять или испортить и она всегда под рукой. Это особенно удобно для тех, кто оплачивает счета в поездке или за своих пожилых родственников.
Помимо удобства, цифровые квитанции позволяют сократить расход бумаги, что положительно влияет на экологию и способствует сохранению природных ресурсов.
"Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно на сайте водоканала через кнопку "Электронная квитанция" на главной странице, в офисе обслуживания абонентов на проспекте Калинина или через систему "Город", – уточнила начальник центра обслуживания абонентов Наталья Семикрас.ООО "Барнаульский Водоканал"Реклама
15:35:24 27-02-2025
А нас и не спрашивали. п.Лесной, частный сектор. У нас все просто, у нас нет почтальона, и некому носить корреспонденцию. Ни газеток, ни квитанций. только заказные могут позвонить и сказать прийти на почту получить.