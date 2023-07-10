Удобно и экологично. "Росводоканал Барнаул" призвал перейти на электронные квитанции
Они обладают той же юридической силой, что и бумажные
10 июля 2023, 07:50, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" призывает абонентов отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных платежных документов, ведь это не только удобно, но и экологично.
"Цифровые платежные документы способствуют сохранению природных ресурсов, что очень важно в современном мире. Наше предприятие уделяет экологии большое внимание – ежегодно мы чистим берега Оби, выпускаем молодь сазана в главную водную артерию региона, проводим субботники на территории города", – отметила руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская.
По ее словам, многие сотрудники водоканала уже сделали выбор в пользу электронных платежных документов и призывают жителей краевой столицы и пригорода присоединиться.
Сделать это можно разными способами:
- в личном кабинете на сайте водоканала;
- через кнопку "Электронная квитанция" на главной странице;
- в офисе обслуживания абонентов;
- через "Систему "Город".
"Электронная квитанция – это цифровой аналог бумажных платежных документов. Она обладает той же юридической силой, что и бумажный аналог. Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут", – рассказала начальник центра обработки и авторизации коммерческой дирекции "Росводоканал Барнаул" Ольга Дунькова.
Она добавила, что просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера. В любой момент у абонента есть доступ ко всей истории начислений и платежей.
15:15:19 10-07-2023
А зачем мне тыкать в эти ваши компьютеры когда мне квитанцию в конце месяца в почтовый ящик приносят?! Облегчать кому-то работу чтобы с меня ещё больше денег брали? Будьте любезны!