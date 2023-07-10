Удобно и экологично. "Росводоканал Барнаул" призвал перейти на электронные квитанции

Они обладают той же юридической силой, что и бумажные

10 июля 2023, 07:50, ИА Амител

Электронный платежный документ. Оплата / Фото: ijeab / freepik.com

"Росводоканал Барнаул" призывает абонентов отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных платежных документов, ведь это не только удобно, но и экологично.

"Цифровые платежные документы способствуют сохранению природных ресурсов, что очень важно в современном мире. Наше предприятие уделяет экологии большое внимание – ежегодно мы чистим берега Оби, выпускаем молодь сазана в главную водную артерию региона, проводим субботники на территории города", – отметила руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская.

По ее словам, многие сотрудники водоканала уже сделали выбор в пользу электронных платежных документов и призывают жителей краевой столицы и пригорода присоединиться.

Сделать это можно разными способами:

в личном кабинете на сайте водоканала;

через кнопку "Электронная квитанция" на главной странице;

в офисе обслуживания абонентов;

через "Систему "Город".

"Электронная квитанция – это цифровой аналог бумажных платежных документов. Она обладает той же юридической силой, что и бумажный аналог. Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут", – рассказала начальник центра обработки и авторизации коммерческой дирекции "Росводоканал Барнаул" Ольга Дунькова.

Она добавила, что просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера. В любой момент у абонента есть доступ ко всей истории начислений и платежей.

Визуал страницы сайта / Фото: "Росводоканал Барнаул"