Удвоение прибыли, партнерство с Китаем, личный бренд. В Барнауле пройдет бизнес-форум
Более 1000 предпринимателей соберутся, чтобы узнать о передовых инструментах для развития и масштабировании бизнеса
09 октября 2024, 10:45, ИА Амител erid: LjN8K4Pmb
14 ноября 2024 года в Барнауле состоится знаменательное событие для всего сибирского бизнес-сообщества – форум MFS* "Эффективные инструменты для развития бизнеса". Это хорошая возможность для предпринимателей всех уровней получить ценные знания и вдохновение для дальнейшего роста.
Кому будет полезен форум?
Мероприятие ориентировано на широкий круг участников:
- владельцев бизнеса – они получат практические советы по масштабированию, поиску новых рынков и привлечению клиентов;
- управленцев и топ-менеджеров – им расскажут о современных инструментах управления персоналом, эффективной коммуникации и построении высокопроизводительных команд;
- экспертов, бизнес-тренеров и маркетологов – они обменяются опытом, узнают о последних трендах, смогут расширить профессиональные горизонты;
- тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, – участники получат ценные знания от лидеров рынка и смогут найти вдохновение для реализации намеченных идей.
Кто там выступит?
Организаторы собрали команду выдающихся спикеров – экспертов регионального и федерального уровня, чьи имена хорошо известны в деловых кругах.
Среди них:
- Роман Тарасенко (Москва) – хедлайнер форума. Маркетолог звезд и брендов, работал с Ксенией Собчак, Ириной Хакамадой, Андреем Малаховым, Игорем Манном. Среди клиентов – Philips*, eBay*, "Сады Придонья" и др.;
- Владислав Бермуда (Москва – Дубай) – один из лидеров рынка кросс-маркетинга в России. Среди клиентов – "Додо Пицца", Suzuki*, Grass*, Kotex*, Cordiant* и др.;
- Максим Фатеев (Барнаул – Гуанчжоу) – управляющий ГК EcoMax*. Это компания по оказанию комплекса услуг для работы с Китаем, оборот которой составляет два миллиарда рублей в год;
- Дмитрий Иванов (Барнаул – Новосибирск) – основатель ресторанов быстрого питания "Грильница". В сети 56 точек в пяти регионах СФО;
- Борис Князев (Барнаул) – основатель консалтинговой компании Knyazev Consulting* и еще 29 компаний, в том числе "Мир", РЕН-TV и торгового центра "Россия";
- Олеся Свистунова (Москва) – создатель 500+ успешных кейсов в HR* и построении эффективных команд. Управляла командами до 350 человек;
- Алексей Мартынычев (Сочи) – собственник крупной инженерной компании. Среди клиентов – "Роснефть", "Росморпорт", "Ростикс", "Кубаньэнерго".
О чем расскажут спикеры?
Эксперты поделятся практическими знаниями, которые помогут вывести бизнес на новый уровень. Расскажут, как масштабировать компанию, находить новые рынки и привлекать клиентов.
Ключевые темы для обсуждения:
- маркетинг;
- удвоение прибыли;
- партнерство с Китаем;
- продажи через личный бренд;
- управление персоналом;
- увеличение прибыли через создание эффективной команды;
- инструменты эффективной коммуникации.
Где и когда пройдет форум?
Мероприятие проведут 14 ноября 2024 года с 10:00 до 19:00 в Барнауле по адресу: ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а.
Как туда попасть?
Билеты можно приобрести на сайте. Для читателей amic.ru действует скидка 20% на все тарифы по промокоду "АМИК20" до 16 октября 2024 года.
Возрастное ограничение 18+
* MFS ("ЭмЭфЭс"); Philips ("Филипс"); eBay ("еБэй"); Suzuki ("Сузуки"); Grass ("Грасс"); Kotex ("Котекс"); Cordiant ("Кордиант"); EcoMax ("ЭкоМакс"); Knyazev Consulting ("Князев Консалтинг"); HR (ЭйчАр")
ИП Куреленок А. В.Реклама
11:08:17 09-10-2024
в этот раз целым табором
13:33:16 09-10-2024
решили деньжат по-легкому срубить