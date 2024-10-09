Удвоение прибыли, партнерство с Китаем, личный бренд. В Барнауле пройдет бизнес-форум

Более 1000 предпринимателей соберутся, чтобы узнать о передовых инструментах для развития и масштабировании бизнеса

09 октября 2024, 10:45, ИА Амител erid: LjN8K4Pmb

Бизнес-форум / Фото предоставлено организаторами

14 ноября 2024 года в Барнауле состоится знаменательное событие для всего сибирского бизнес-сообщества – форум MFS* "Эффективные инструменты для развития бизнеса". Это хорошая возможность для предпринимателей всех уровней получить ценные знания и вдохновение для дальнейшего роста.

Кому будет полезен форум?

Мероприятие ориентировано на широкий круг участников:

владельцев бизнеса – они получат практические советы по масштабированию, поиску новых рынков и привлечению клиентов;

– они получат практические советы по масштабированию, поиску новых рынков и привлечению клиентов; управленцев и топ-менеджеров – им расскажут о современных инструментах управления персоналом, эффективной коммуникации и построении высокопроизводительных команд;

– им расскажут о современных инструментах управления персоналом, эффективной коммуникации и построении высокопроизводительных команд; экспертов, бизнес-тренеров и маркетологов – они обменяются опытом, узнают о последних трендах, смогут расширить профессиональные горизонты;

– они обменяются опытом, узнают о последних трендах, смогут расширить профессиональные горизонты; тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, – участники получат ценные знания от лидеров рынка и смогут найти вдохновение для реализации намеченных идей.

Кто там выступит?

Организаторы собрали команду выдающихся спикеров – экспертов регионального и федерального уровня, чьи имена хорошо известны в деловых кругах.

Среди них:

Роман Тарасенко (Москва) – хедлайнер форума. Маркетолог звезд и брендов, работал с Ксенией Собчак, Ириной Хакамадой, Андреем Малаховым, Игорем Манном. Среди клиентов – Philips*, eBay*, "Сады Придонья" и др.;

(Москва) – хедлайнер форума. Маркетолог звезд и брендов, работал с Ксенией Собчак, Ириной Хакамадой, Андреем Малаховым, Игорем Манном. Среди клиентов – Philips*, eBay*, "Сады Придонья" и др.; Владислав Бермуда (Москва – Дубай) – один из лидеров рынка кросс-маркетинга в России. Среди клиентов – "Додо Пицца", Suzuki*, Grass*, Kotex*, Cordiant* и др.;

(Москва – Дубай) – один из лидеров рынка кросс-маркетинга в России. Среди клиентов – "Додо Пицца", Suzuki*, Grass*, Kotex*, Cordiant* и др.; Максим Фатеев (Барнаул – Гуанчжоу) – управляющий ГК EcoMax*. Это компания по оказанию комплекса услуг для работы с Китаем, оборот которой составляет два миллиарда рублей в год;

(Барнаул – Гуанчжоу) – управляющий ГК EcoMax*. Это компания по оказанию комплекса услуг для работы с Китаем, оборот которой составляет два миллиарда рублей в год; Дмитрий Иванов (Барнаул – Новосибирск) – основатель ресторанов быстрого питания "Грильница". В сети 56 точек в пяти регионах СФО;

(Барнаул – Новосибирск) – основатель ресторанов быстрого питания "Грильница". В сети 56 точек в пяти регионах СФО; Борис Князев (Барнаул) – основатель консалтинговой компании Knyazev Consulting* и еще 29 компаний, в том числе "Мир", РЕН-TV и торгового центра "Россия";

(Барнаул) – основатель консалтинговой компании Knyazev Consulting* и еще 29 компаний, в том числе "Мир", РЕН-TV и торгового центра "Россия"; Олеся Свистунова (Москва) – создатель 500+ успешных кейсов в HR* и построении эффективных команд. Управляла командами до 350 человек;

(Москва) – создатель 500+ успешных кейсов в HR* и построении эффективных команд. Управляла командами до 350 человек; Алексей Мартынычев (Сочи) – собственник крупной инженерной компании. Среди клиентов – "Роснефть", "Росморпорт", "Ростикс", "Кубаньэнерго".

О чем расскажут спикеры?

Эксперты поделятся практическими знаниями, которые помогут вывести бизнес на новый уровень. Расскажут, как масштабировать компанию, находить новые рынки и привлекать клиентов.

Ключевые темы для обсуждения:

маркетинг;

удвоение прибыли;

партнерство с Китаем;

продажи через личный бренд;

управление персоналом;

увеличение прибыли через создание эффективной команды;

инструменты эффективной коммуникации.

Где и когда пройдет форум?

Мероприятие проведут 14 ноября 2024 года с 10:00 до 19:00 в Барнауле по адресу: ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а.

Как туда попасть?

Билеты можно приобрести на сайте . Для читателей amic.ru действует скидка 20% на все тарифы по промокоду "АМИК20" до 16 октября 2024 года.

Возрастное ограничение 18+

* MFS ("ЭмЭфЭс"); Philips ("Филипс"); eBay ("еБэй"); Suzuki ("Сузуки"); Grass ("Грасс"); Kotex ("Котекс"); Cordiant ("Кордиант"); EcoMax ("ЭкоМакс"); Knyazev Consulting ("Князев Консалтинг"); HR (ЭйчАр")

ИП Куреленок А. В.

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