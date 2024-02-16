УФСИН: Алексей Навальный* умер в колонии
16 февраля после прогулки в исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в поселке Харп он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание
16 февраля 2024, 18:23, ИА Амител
Пресс-служба управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила о смерти Алексея Навального*. 16 февраля после прогулки в исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в поселке Харп он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.
"Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", – заявили в ведомстве.
Как сообщает источник RT, у него оторвался тромб.
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму
18:24:42 16-02-2024
Ну щас начнётся в интернетах и сми
19:22:21 16-02-2024
Гость (18:24:42 16-02-2024) Ну щас начнётся в интернетах и сми... И не только...
18:26:38 16-02-2024
Ну умер и умер.
19:05:51 16-02-2024
Был игрушкой в руках политиков,зарубежных в том числе.Причём сам в политику лез (
19:06:46 16-02-2024
Сам же умер. Естественно. Через 2 недели забудем.
19:11:25 16-02-2024
Гость (18:26:38 16-02-2024) Ну умер и умер.... Светлая ему память!
08:13:46 17-02-2024
Юрий (19:11:25 16-02-2024) Светлая ему память!... Земля стекловатой. Туда ему и дорога.
09:03:27 17-02-2024
Юрий (19:11:25 16-02-2024) Светлая ему память!... Юрок, туда ему и дорога.
19:11:33 16-02-2024
Ща запад завизжит-убилииии...
19:20:31 16-02-2024
Убили
19:30:44 16-02-2024
Гость (19:20:31 16-02-2024) Убили... Зеленки пережрал.
08:14:11 17-02-2024
Гость (19:20:31 16-02-2024) Убили... И съели)))))
19:45:54 16-02-2024
Ну прям совпадение. 10 тыщ человек ВСУ в окружении в Авдеевке и этот кадр двинул копыта.
20:03:16 16-02-2024
Ох какой визг и плач стоит в западных СМИ. Все первые полосы посвящены их Навальному. Вселенское западное горе. Все инвестиции в "лидера оппозиции" пошли зря. А, может, и не зря. Сам не протух, не оправдал ожиданий западных кураторов, так принесен сакральной жертвой для усиления демонизации России.
03:15:08 17-02-2024
Гость (20:03:16 16-02-2024) Ох какой визг и плач стоит в западных СМИ. Все первые полосы... Ага. Как та унтер-офицерша из "Ревизора", которая сама себя высекла.
07:47:12 17-02-2024
теперь точно баллотироваться не будет
08:52:26 17-02-2024
Выпускник Йельского университета уж точно привел бы лапотную Россию к процветанию! Его же там именно этому и учили? (Для особо догадливых - это сарказм, если что).