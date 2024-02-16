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УФСИН: Алексей Навальный* умер в колонии

16 февраля после прогулки в исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в поселке Харп он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание

16 февраля 2024, 18:23, ИА Амител

Алексей Навальный* / Фото: из архива amic.ru
Алексей Навальный* / Фото: из архива amic.ru

Пресс-служба управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила о смерти Алексея Навального*. 16 февраля после прогулки в исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в поселке Харп он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

"Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", – заявили в ведомстве.

Как сообщает источник RT, у него оторвался тромб.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму

Происшествия Политика

Комментарии 17

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Гость

18:24:42 16-02-2024

Ну щас начнётся в интернетах и сми

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Гость

19:22:21 16-02-2024

Гость (18:24:42 16-02-2024) Ну щас начнётся в интернетах и сми... И не только...

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Гость

18:26:38 16-02-2024

Ну умер и умер.

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Гость

19:05:51 16-02-2024

Был игрушкой в руках политиков,зарубежных в том числе.Причём сам в политику лез (

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Гость

19:06:46 16-02-2024

Сам же умер. Естественно. Через 2 недели забудем.

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Юрий

19:11:25 16-02-2024

Гость (18:26:38 16-02-2024) Ну умер и умер.... Светлая ему память!

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Гость

08:13:46 17-02-2024

Юрий (19:11:25 16-02-2024) Светлая ему память!... Земля стекловатой. Туда ему и дорога.

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Гость

09:03:27 17-02-2024

Юрий (19:11:25 16-02-2024) Светлая ему память!... Юрок, туда ему и дорога.

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Таня

19:11:33 16-02-2024

Ща запад завизжит-убилииии...

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Гость

19:20:31 16-02-2024

Убили

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Гость

19:30:44 16-02-2024

Гость (19:20:31 16-02-2024) Убили... Зеленки пережрал.

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Гость

08:14:11 17-02-2024

Гость (19:20:31 16-02-2024) Убили... И съели)))))

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мазай

19:45:54 16-02-2024

Ну прям совпадение. 10 тыщ человек ВСУ в окружении в Авдеевке и этот кадр двинул копыта.

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Гость

20:03:16 16-02-2024

Ох какой визг и плач стоит в западных СМИ. Все первые полосы посвящены их Навальному. Вселенское западное горе. Все инвестиции в "лидера оппозиции" пошли зря. А, может, и не зря. Сам не протух, не оправдал ожиданий западных кураторов, так принесен сакральной жертвой для усиления демонизации России.

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Гость

03:15:08 17-02-2024

Гость (20:03:16 16-02-2024) Ох какой визг и плач стоит в западных СМИ. Все первые полосы... Ага. Как та унтер-офицерша из "Ревизора", которая сама себя высекла.

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Гость

07:47:12 17-02-2024

теперь точно баллотироваться не будет

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Гость

08:52:26 17-02-2024

Выпускник Йельского университета уж точно привел бы лапотную Россию к процветанию! Его же там именно этому и учили? (Для особо догадливых - это сарказм, если что).

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