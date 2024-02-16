УФСИН: Алексей Навальный* умер в колонии

16 февраля после прогулки в исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в поселке Харп он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание

16 февраля 2024, 18:23, ИА Амител

Алексей Навальный* / Фото: из архива amic.ru

Пресс-служба управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила о смерти Алексея Навального*. 16 февраля после прогулки в исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в поселке Харп он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

"Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", – заявили в ведомстве.

Как сообщает источник RT, у него оторвался тромб.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму