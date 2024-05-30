Уголовное дело возбудили об избиении детей тренером на Алтае

О происходящем в спортшколе сообщила мама одного из воспитанников

30 мая 2024, 09:34, ИА Амител

Хоккейные шайбы / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после жалоб на избиение воспитанников тренером хоккейной спортшколы "Алтай". Об этом сообщили в региональном СК.

Жительница региона сообщила о многочисленных случаях избиения детей на тренировках и унижениях, а также угрозах исключить их из команды, если они обратятся в полицию.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Игоря Колесниченко доклад о ходе расследования уголовного дела.