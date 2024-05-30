Уголовное дело возбудили об избиении детей тренером на Алтае
О происходящем в спортшколе сообщила мама одного из воспитанников
30 мая 2024, 09:34, ИА Амител
Хоккейные шайбы / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае возбудили уголовное дело после жалоб на избиение воспитанников тренером хоккейной спортшколы "Алтай". Об этом сообщили в региональном СК.
Жительница региона сообщила о многочисленных случаях избиения детей на тренировках и унижениях, а также угрозах исключить их из команды, если они обратятся в полицию.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Игоря Колесниченко доклад о ходе расследования уголовного дела.
14:38:26 30-05-2024
И футбольного тренера проверьте 2011-2012 годов одноименного клуба, он так орет и дергает детей на играх, что страшно представить как он с ними обращается на тренировках. При этом родители спокойно на это смотрят
18:59:37 30-05-2024
Анна (14:38:26 30-05-2024) И футбольного тренера проверьте 2011-2012 годов одноименного...
Анна, пусть ваш сын тогда будет бьютиблогером. Пусть красится и кривляется в тик-токе. В хоккее нечего ему делать!
15:47:56 30-05-2024
Отец юного хоккеиста. Не этой команды. Некоторые пацаны иногда огребаются. Но,повторюсь, НЕКОТОРЫЕ. Кинестетики, в общем. Словами до них не доходит. А стукнут пару раз клюшкой по голове, и просветление наступает. Еще и спасибо потом скажут. Не изверг, просто в теме. И - хоккей - игра не для диванных маменьких сынков.
16:23:58 30-05-2024
всем работающим с детьми нужно просто прекратить разом свою деятельность. пусть родители сами занимаются своими чадами.
19:34:42 30-05-2024
Гость (16:23:58 30-05-2024) всем работающим с детьми нужно просто прекратить разом свою ... Детей воспитает улица......
21:55:45 30-05-2024
стрелок (19:34:42 30-05-2024) Детей воспитает улица.........
Это уже будут только ваши проблемы. А не проблемы людей, которых еще и к уголовке привлекают за выших детей.
09:55:43 31-05-2024
стрелок (19:34:42 30-05-2024) Детей воспитает улица......... То есть конкурировать в воспитании с улицей вы не в состоянии. Понятно.