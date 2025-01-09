Уголовное наказание предложили ввести в России за незаконную регистрацию ИП

Предусмотренное законопроектом наказание – штраф от 100 тыс. рублей

09 января 2025, 12:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за регистрацию ИП на подставных лиц. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Согласно проекту, как организаторам схем с ИП, так и подставным физлицам будет грозить наказание в диапазоне от штрафа до трех лет лишения свободы. Впрочем, для последних предусмотрена возможность освобождения от ответственности – при условии активного сотрудничества со следствием и в случае, если такое преступление совершено впервые", – подчеркивают в газете.

Эксперты поддерживают инициативу, отмечая при этом, что зачастую фиктивные ИП регистрируются на граждан за определенное вознаграждение. Далее их могут использовать для уклонения от уплаты налогов либо для обналичивания денег.

Согласно проекту, планируется дополнить две статьи Уголовного кодекса РФ: ст. 173.1 "Незаконное образование юридического лица" и ст. 173.2 "Незаконное использование документов для образования юридического лица".

Подставными также будут считаться "бизнесмены", у которых нет "цели ведения предпринимательской деятельности".

Диапазон наказаний, согласно законопроекту, варьируется от штрафа в размере от 100 тыс. руб. до лишения свободы сроком до трех лет. Незаконное использование удостоверяющих личность документов или выдача доверенности для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице будет караться таким же штрафом либо лишением свободы на срок до двух лет.