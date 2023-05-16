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Украина официально вступила в подразделение НАТО

Сегодня в штаб-квартире CCDCOE официально подняли государственный флаг страны

16 мая 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украина вступила в Центр НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE). Об этом сообщает "Лента.ру".

Как заявили в пресс-службе украинского МИД, сегодня в штаб-квартире CCDCOE официально подняли государственный флаг Украины. Таким образом, страна присоединилась к организации.

Киев также выразил благодарность подразделению альянса за приглашение. Кроме того, отдельное спасибо сказали и Эстонии, на территории которой находится штаб-квартира – за её поддержку на пути к присоединению к центру.

Комментарии 3

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Гость

07:03:18 17-05-2023

Неофициально она там давно

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Гость

09:42:16 17-05-2023

Вообще пофиг, да пусть хоть с десептиконами объединяются

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Гость

13:05:10 17-05-2023

НАТО давно уже рулит Украиной как своей собственностью.

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