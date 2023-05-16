Украина официально вступила в подразделение НАТО

Сегодня в штаб-квартире CCDCOE официально подняли государственный флаг страны

16 мая 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украина вступила в Центр НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE). Об этом сообщает "Лента.ру".

Как заявили в пресс-службе украинского МИД, сегодня в штаб-квартире CCDCOE официально подняли государственный флаг Украины. Таким образом, страна присоединилась к организации.

Киев также выразил благодарность подразделению альянса за приглашение. Кроме того, отдельное спасибо сказали и Эстонии, на территории которой находится штаб-квартира – за её поддержку на пути к присоединению к центру.