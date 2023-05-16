Украина официально вступила в подразделение НАТО
Сегодня в штаб-квартире CCDCOE официально подняли государственный флаг страны
16 мая 2023, 20:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Украина вступила в Центр НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE). Об этом сообщает "Лента.ру".
Как заявили в пресс-службе украинского МИД, сегодня в штаб-квартире CCDCOE официально подняли государственный флаг Украины. Таким образом, страна присоединилась к организации.
Киев также выразил благодарность подразделению альянса за приглашение. Кроме того, отдельное спасибо сказали и Эстонии, на территории которой находится штаб-квартира – за её поддержку на пути к присоединению к центру.
07:03:18 17-05-2023
Неофициально она там давно
09:42:16 17-05-2023
Вообще пофиг, да пусть хоть с десептиконами объединяются
13:05:10 17-05-2023
НАТО давно уже рулит Украиной как своей собственностью.