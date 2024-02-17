Украина выводит войска из Авдеевки
ВСУ перейдут к обороне "на более выгодных рубежах", заявил главком Сырский
17 февраля 2024, 09:00, ИА Амител
Фото: Министерство обороны России / mil.ru
Главком ВСУ Александр Сырский выводит подразделения из Авдеевки.
Такое решение он принял "исходя из оперативной обстановки", сложившейся вокруг населенного пункта.
"Во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", – цитирует его ТАСС.
Авдеевка – город Донецкой Народной Республики, расположенный в 13 км к северу от Донецка. Был мощным укрепрайоном ВСУ.
По состоянию на 2022 год население Авдеевки составляло 31 392 человека.
09:04:25 17-02-2024
Ваши кони тихо скачут. Уже сдана Авдеевка, и уже российский флаг в центре города.
09:55:44 17-02-2024
Гони гусей..... России равных нет...
10:20:44 17-02-2024
Правильно,хватит с ними сюсюкать,пора "по взрослому" уже. За наших пацанов вперёд ребята с вами Бог!!!Никто кроме вас!!!!
10:30:30 17-02-2024
Отличная новость
10:45:13 17-02-2024
Надо отойти на более выгодные рубежи, а самый выгодный рубеж граница с Польшей.
13:31:41 17-02-2024
Пусть отходят за океан. Хотя и там наваляем.
15:15:16 17-02-2024
Быстро взяли