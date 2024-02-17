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Украина выводит войска из Авдеевки

ВСУ перейдут к обороне "на более выгодных рубежах", заявил главком Сырский

17 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: Министерство обороны России / mil.ru
Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Главком ВСУ Александр Сырский выводит подразделения из Авдеевки.

Такое решение он принял "исходя из оперативной обстановки", сложившейся вокруг населенного пункта.

"Во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", – цитирует его ТАСС.

Авдеевка – город Донецкой Народной Республики, расположенный в 13 км к северу от Донецка. Был мощным укрепрайоном ВСУ.

По состоянию на 2022 год население Авдеевки составляло 31 392 человека.

СВО украина

Комментарии 7

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Гость

09:04:25 17-02-2024

Ваши кони тихо скачут. Уже сдана Авдеевка, и уже российский флаг в центре города.

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Чукча

09:55:44 17-02-2024

Гони гусей..... России равных нет...

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гость

10:20:44 17-02-2024

Правильно,хватит с ними сюсюкать,пора "по взрослому" уже. За наших пацанов вперёд ребята с вами Бог!!!Никто кроме вас!!!!

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Гость

10:30:30 17-02-2024

Отличная новость

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Гость

10:45:13 17-02-2024

Надо отойти на более выгодные рубежи, а самый выгодный рубеж граница с Польшей.

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Гость

13:31:41 17-02-2024

Пусть отходят за океан. Хотя и там наваляем.

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Гость

15:15:16 17-02-2024

Быстро взяли

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