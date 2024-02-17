Украина выводит войска из Авдеевки

ВСУ перейдут к обороне "на более выгодных рубежах", заявил главком Сырский

17 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Главком ВСУ Александр Сырский выводит подразделения из Авдеевки.

Такое решение он принял "исходя из оперативной обстановки", сложившейся вокруг населенного пункта.

"Во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", – цитирует его ТАСС.

Авдеевка – город Донецкой Народной Республики, расположенный в 13 км к северу от Донецка. Был мощным укрепрайоном ВСУ.

По состоянию на 2022 год население Авдеевки составляло 31 392 человека.