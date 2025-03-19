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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Предварительно, работа предприятия приостановлена

19 марта 2025, 09:40, ИА Амител

Атака БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае / Фото: Shot
Атака БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае / Фото: Shot

В городе Кропоткине Краснодарского края нефтеперекачивающая станция "Кавказская" получила повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает Shot.

Согласно данным Telegram-канала, сейчас работа предприятия приостановлена.

Предварительно, из-за падения обломков сбитого беспилотника трубопровод между резервуарами получил повреждения. В результате на площади около 20 квадратных метров вспыхнул пожар. Эвакуировано 30 сотрудников, информации о пострадавших нет.

Со слов местных жителей, в небе над городом было слышно пять-шесть громких взрывов. Предварительно, было сбито несколько воздушных целей, а после падения обломков началось возгорание в районе НПЗ. 

"Пункт перевалки нефти "Кавказская" – важный объект, предназначенный  для транспортировки российской нефти на экспорт. Пункт включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод до НПС-6 "Кропоткин", входящей в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума", – уточняет Shot.

Россия Беспилотники

Комментарии 10

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Гость

09:44:39 19-03-2025

Не, ну мы то отвечать не будем. Трамп запретил...

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гость

09:58:27 19-03-2025

это результат переговоров?

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Гость

09:59:42 19-03-2025

И в тысячный раз это лишь упавшие обломки. Что ж будет когда они долетят.
А мы вот не будем наносить удары по энергетической системе, пусть им будет стыдно и дискомфортно от благородства нашего главкома

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Гость

10:22:04 19-03-2025

О, значит договоренности нарушены, можно бить по энергообектам. Похоже мирный план не прокатил. Как и предполагалось

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dok_CФ

12:21:41 19-03-2025

Гость (10:22:04 19-03-2025) О, значит договоренности нарушены, можно бить по энергообект... Возможно, перемирие с 1 апреля или договор в открытом доступе?

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Гость

10:43:08 19-03-2025

Значит, Украина сама отказалась от перемирия. Дебилы.

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Гость

10:58:02 19-03-2025

ну этот как с проституткой договариваться, что она перестанет в воцапе нюдсы слать, телефоны раздавать и ноги раздвигать.

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Гость

11:30:58 19-03-2025

Ну ладно, сбили. Ну ладно, обломки. Но почему обломки долетают до пром предприятий и заводов? Почему не падают обломки в поле или в море? Что, все эти БПЛА замечают только над объектами? Фигня какая то. Где там нормальное ПВО?

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Гость

12:11:43 19-03-2025

Гость (11:30:58 19-03-2025) Ну ладно, сбили. Ну ладно, обломки. Но почему обломки долета... США предоставляют для Беспилотников коридор с помощью спутника, где нет пво.

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Гость

12:29:42 19-03-2025

Гость (12:11:43 19-03-2025) США предоставляют для Беспилотников коридор с помощью спутни... Да душит похоже Запад по технологиям, иначе все закончилось бы три года назад. Интересно, что три года назад на это быо пофиг, хотя сразу было же понятно

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