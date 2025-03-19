Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Предварительно, работа предприятия приостановлена

19 марта 2025, 09:40, ИА Амител

Атака БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае / Фото: Shot

В городе Кропоткине Краснодарского края нефтеперекачивающая станция "Кавказская" получила повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает Shot.

Согласно данным Telegram-канала, сейчас работа предприятия приостановлена.

Предварительно, из-за падения обломков сбитого беспилотника трубопровод между резервуарами получил повреждения. В результате на площади около 20 квадратных метров вспыхнул пожар. Эвакуировано 30 сотрудников, информации о пострадавших нет.

Со слов местных жителей, в небе над городом было слышно пять-шесть громких взрывов. Предварительно, было сбито несколько воздушных целей, а после падения обломков началось возгорание в районе НПЗ.