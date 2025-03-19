Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае
Предварительно, работа предприятия приостановлена
19 марта 2025, 09:40, ИА Амител
В городе Кропоткине Краснодарского края нефтеперекачивающая станция "Кавказская" получила повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает Shot.
Согласно данным Telegram-канала, сейчас работа предприятия приостановлена.
Предварительно, из-за падения обломков сбитого беспилотника трубопровод между резервуарами получил повреждения. В результате на площади около 20 квадратных метров вспыхнул пожар. Эвакуировано 30 сотрудников, информации о пострадавших нет.
Со слов местных жителей, в небе над городом было слышно пять-шесть громких взрывов. Предварительно, было сбито несколько воздушных целей, а после падения обломков началось возгорание в районе НПЗ.
"Пункт перевалки нефти "Кавказская" – важный объект, предназначенный для транспортировки российской нефти на экспорт. Пункт включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод до НПС-6 "Кропоткин", входящей в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума", – уточняет Shot.
09:44:39 19-03-2025
Не, ну мы то отвечать не будем. Трамп запретил...
09:58:27 19-03-2025
это результат переговоров?
09:59:42 19-03-2025
И в тысячный раз это лишь упавшие обломки. Что ж будет когда они долетят.
А мы вот не будем наносить удары по энергетической системе, пусть им будет стыдно и дискомфортно от благородства нашего главкома
10:22:04 19-03-2025
О, значит договоренности нарушены, можно бить по энергообектам. Похоже мирный план не прокатил. Как и предполагалось
12:21:41 19-03-2025
Гость (10:22:04 19-03-2025) О, значит договоренности нарушены, можно бить по энергообект... Возможно, перемирие с 1 апреля или договор в открытом доступе?
10:43:08 19-03-2025
Значит, Украина сама отказалась от перемирия. Дебилы.
10:58:02 19-03-2025
ну этот как с проституткой договариваться, что она перестанет в воцапе нюдсы слать, телефоны раздавать и ноги раздвигать.
11:30:58 19-03-2025
Ну ладно, сбили. Ну ладно, обломки. Но почему обломки долетают до пром предприятий и заводов? Почему не падают обломки в поле или в море? Что, все эти БПЛА замечают только над объектами? Фигня какая то. Где там нормальное ПВО?
12:11:43 19-03-2025
Гость (11:30:58 19-03-2025) Ну ладно, сбили. Ну ладно, обломки. Но почему обломки долета... США предоставляют для Беспилотников коридор с помощью спутника, где нет пво.
12:29:42 19-03-2025
Гость (12:11:43 19-03-2025) США предоставляют для Беспилотников коридор с помощью спутни... Да душит похоже Запад по технологиям, иначе все закончилось бы три года назад. Интересно, что три года назад на это быо пофиг, хотя сразу было же понятно