Украинские диверсанты попытались прорваться в Россию на БМП

Пограничники обнаружили ДРГ противника в районе реки Снов неподалеку от поселка Лугового Климовского района

29 сентября 2023, 21:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские диверсанты на боевых машинах пехоты (БМП) попытались прорваться на территорию России в районе Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, пограничники якобы обнаружили ДРГ противника в районе реки Снов неподалеку от поселка Лугового Климовского района. Их около 10 человек, они вооружены автоматами Калашникова. Кроме того, перед попыткой прорыва велся артиллерийский обстрел.

По информации канала, диверсантов отбросили назад, среди них есть получившие ранения. Прорыва границы удалось не допустить.