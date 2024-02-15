Украинские власти хотят, чтобы предприятия платили за бронь сотрудников от армии

Обе разработанные концепции похожи в размерах поступлений в бюджет. Ожидается, что они составят до 350 млрд гривен в год

15 февраля 2024, 20:59, ИА Амител

Служба в армии / Фото: unsplash.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского и группа депутатов Верховной рады разработали две концепции освобождения от службы в армии за деньги. Как сообщает "Лента.ру", в случае принятия соответствующих законопроектов военнообязанные смогут освободиться от призыва в армию при оплате налогов.

Предложение офиса Зеленского базируется на реальном заработке работников, с которого выплачивается определенный налог. Возможность предусматривается для сотрудников предприятий с зарплатой от 30 до 35 тысяч гривен. Депутаты в своей концепции предлагают ввести "новый квазиналог", подобный военному сбору. Работодатель за бронирование работника ежемесячно будет платить 20 тысяч гривен.

Обе концепции похожи в размерах поступлений в бюджет. Ожидается, что они составят до 350 млрд гривен в год.