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Украинские власти хотят, чтобы предприятия платили за бронь сотрудников от армии

Обе разработанные концепции похожи в размерах поступлений в бюджет. Ожидается, что они составят до 350 млрд гривен в год

15 февраля 2024, 20:59, ИА Амител

Служба в армии / Фото: unsplash.com
Служба в армии / Фото: unsplash.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского и группа депутатов Верховной рады разработали две концепции освобождения от службы в армии за деньги. Как сообщает "Лента.ру", в случае принятия соответствующих законопроектов военнообязанные смогут освободиться от призыва в армию при оплате налогов.

Предложение офиса Зеленского базируется на реальном заработке работников, с которого выплачивается определенный налог. Возможность предусматривается для сотрудников предприятий с зарплатой от 30 до 35 тысяч гривен. Депутаты в своей концепции предлагают ввести "новый квазиналог", подобный военному сбору. Работодатель за бронирование работника ежемесячно будет платить 20 тысяч гривен.

Обе концепции похожи в размерах поступлений в бюджет. Ожидается, что они составят до 350 млрд гривен в год.

Политика украина

Комментарии 2

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Гость

22:18:22 15-02-2024

Правильно. Для нас то же неплохо

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Гость

07:38:54 16-02-2024

Гость (22:18:22 15-02-2024) Правильно. Для нас то же неплохо... Начинай

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