Украинский атлет назвал россиянина на Паралимпиаде "недоразумением"
Литвиненко признался, что у него "немножко скребет на душе" из-за проигрыша Торсунову
03 сентября 2024, 17:25, ИА Амител
Украинский спортсмен Александр Литвиненко обозвал "недоразумением" российского атлета Евгения Торсунова, который взял золото на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинские СМИ.
Литвиненко признался, что у него "немножко скребет на душе" из-за проигрыша "этому недоразумению", имея в виду Торсунова.
"Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО. Они приедут домой и будут фотографироваться с депутатами", – сказал украинец.
Напомним, что Торсунов занял первое место в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 5,83 метра. Это стало новым паралимпийским рекордом. На втором месте оказался спортсмен из Бразилии Асер Рамос. Бронза досталась украинцу Литвиненко.
18:40:59 03-09-2024
Второй главный тезис сталинского письма: при слабости местных коммунистических кадров дело украинизации отдали в руки той самой местной петлюровской интеллигенции, о которой писал Дзержинский в 1920 году. Она всегда будет проводить украинизацию под лозунгами: "Геть от всего русского! Геть от всего советского! Геть от Москвы!"
По другому украинизация не может проводиться. Для этого она и придумалась!
23:54:09 03-09-2024
Гость (18:40:59 03-09-2024) Второй главный тезис сталинского письма: при слабости местны... Что куришь?
08:26:00 04-09-2024
Гость (23:54:09 03-09-2024) Что куришь?... Ты еще маленький тебе не положено
09:59:32 04-09-2024
Недоразумение- сама Украдина, об этом Украдинский катлет не задумывался?
00:00:11 05-09-2024
а у него "страна" недоразумение, вот что важно