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Украинский атлет назвал россиянина на Паралимпиаде "недоразумением"

Литвиненко признался, что у него "немножко скребет на душе" из-за проигрыша Торсунову

03 сентября 2024, 17:25, ИА Амител

Штаб-квартира МОК / Фото: сайт организации
Штаб-квартира МОК / Фото: сайт организации

Украинский спортсмен Александр Литвиненко обозвал "недоразумением" российского атлета Евгения Торсунова, который взял золото на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинские СМИ.

Литвиненко признался, что у него "немножко скребет на душе" из-за проигрыша "этому недоразумению", имея в виду Торсунова.

"Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО. Они приедут домой и будут фотографироваться с депутатами", – сказал украинец.

Напомним, что Торсунов занял первое место в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 5,83 метра. Это стало новым паралимпийским рекордом. На втором месте оказался спортсмен из Бразилии Асер Рамос. Бронза досталась украинцу Литвиненко.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

18:40:59 03-09-2024

Второй главный тезис сталинского письма: при слабости местных коммунистических кадров дело украинизации отдали в руки той самой местной петлюровской интеллигенции, о которой писал Дзержинский в 1920 году. Она всегда будет проводить украинизацию под лозунгами: "Геть от всего русского! Геть от всего советского! Геть от Москвы!"
По другому украинизация не может проводиться. Для этого она и придумалась!

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Гость

23:54:09 03-09-2024

Гость (18:40:59 03-09-2024) Второй главный тезис сталинского письма: при слабости местны... Что куришь?

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Джозеф

08:26:00 04-09-2024

Гость (23:54:09 03-09-2024) Что куришь?... Ты еще маленький тебе не положено

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Гость

09:59:32 04-09-2024

Недоразумение- сама Украдина, об этом Украдинский катлет не задумывался?

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Гость

00:00:11 05-09-2024

а у него "страна" недоразумение, вот что важно

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