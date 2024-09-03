Украинский атлет назвал россиянина на Паралимпиаде "недоразумением"

Литвиненко признался, что у него "немножко скребет на душе" из-за проигрыша Торсунову

03 сентября 2024, 17:25, ИА Амител

Штаб-квартира МОК / Фото: сайт организации

Украинский спортсмен Александр Литвиненко обозвал "недоразумением" российского атлета Евгения Торсунова, который взял золото на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинские СМИ.

Литвиненко признался, что у него "немножко скребет на душе" из-за проигрыша "этому недоразумению", имея в виду Торсунова.

"Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО. Они приедут домой и будут фотографироваться с депутатами", – сказал украинец.

Напомним, что Торсунов занял первое место в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 5,83 метра. Это стало новым паралимпийским рекордом. На втором месте оказался спортсмен из Бразилии Асер Рамос. Бронза досталась украинцу Литвиненко.