Украинский беспилотник сбили в Тульской области

Есть пострадавшие

27 марта 2023, 07:33, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Киевский режим 26 марта попытался атаковать российскую территорию с помощью ударного беспилотника Ту-141 "Стриж", заявили в Минобороны РФ.

Систему навигации аппарата российские военные вывели из строя комплексом РЭБ "Поле-21". Потеряв ориентацию, украинский БПЛА упал в районе города Киреевска.

На месте работают специалисты военного ведомства. Группировка ПВО РФ в Тульской области обеспечивает надёжное прикрытие с данного направления, отмечают в Минобороны.

Как сообщили в телеграм-канале правительства региона, в результате инцидента оказались частично повреждены десять частных домов, три человека получили лёгкие ранения.

Губернатор поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь: лишившимся жилья выдадут сертификаты на приобретение нового, раненым выплатят по 100 тысяч рублей, а нуждающимся в ремонте компенсируют ущерб в размере до 1 млн рублей.