НОВОСТИПроисшествия

Украинский беспилотник сбили в Тульской области

Есть пострадавшие

27 марта 2023, 07:33, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru
Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Киевский режим 26 марта попытался атаковать российскую территорию с помощью ударного беспилотника Ту-141 "Стриж", заявили в Минобороны РФ.

Систему навигации аппарата российские военные вывели из строя комплексом РЭБ "Поле-21". Потеряв ориентацию, украинский БПЛА упал в районе города Киреевска.

На месте работают специалисты военного ведомства. Группировка ПВО РФ в Тульской области обеспечивает надёжное прикрытие с данного направления, отмечают в Минобороны.

Как сообщили в телеграм-канале правительства региона, в результате инцидента оказались частично повреждены десять частных домов, три человека получили лёгкие ранения. 

Губернатор поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь: лишившимся жилья выдадут сертификаты на приобретение нового, раненым выплатят по 100 тысяч рублей, а нуждающимся в ремонте компенсируют ущерб в размере до 1 млн рублей.

Комментарии 5

  • Откуда был запущен и почему беспрепятственно пролетел половину западной России?
    27 марта, Гость   Ответить
  • А гиперзвук не сбивается
    27 марта, Гость   Ответить
  • Мож у него бенз закончился?!
    27 марта, Гость   Ответить
  • он старее дедовских сапог, скорость до звуковая...
    27 марта, Гость   Ответить
  • Ту-141 «Стриж» разрабатывался в СССР как разведывательный реактивный беспилотник. Его преимуществом была возможность развивать трансзвуковую скорость в 1100 километров в час. В модификации украинских Ту-141 принимала участие крупнейший подрядчик Пентагона — корпорация Raytheon. В частности, американские специалисты заменили советскую бортовую систему навигации беспилотника на современную. Отмечается, что для наведения модифицированных Ту-141 «Стриж» используется глобальная спутниковая система Global Positioning System (GPS). «По сути это теперь — гибрид из советских ноу-хау и инженерной мысли американской корпорации Raytheon». В военном ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Беспилотник упал в районе города Киреевска, потеряв ориентацию.
    27 марта, Гость   Ответить
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