НОВОСТИПроисшествия

Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС

Последствием налета могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, утверждает Мария Захарова

28 октября 2023, 18:55, ИА Амител

Курская АЭС / Фото: Игорь Кубединов / ТАСС
Курская АЭС / Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

Украина вечером 26 октября целенаправленно атаковала Курскую АЭС тремя беспилотными летательными аппаратами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее информации, один из БПЛА врезался в склад ядерных отходов, два других упали на комплекс административных зданий станции.

При этом в аппаратах, по предварительным данным, применялись компоненты, поставленные западными странами.

Захарова отметила, что последствием налета могла стать "полномасштабная ядерная катастрофа". Также она призвала "все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева".

Происшествия украина

Комментарии 8

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Александр

19:02:40 28-10-2023

Украина - диагноз . Степень кретинизма и идиотизма

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Александр

19:48:28 28-10-2023

Александр (19:02:40 28-10-2023) Украина - диагноз . Степень кретинизма и идиотизма... Тёзка,не только усраина,но и амеры со странами-шавками.

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Евгений

19:33:45 28-10-2023

Давно пора застеклить хохляндию, чтоб неповадно было.

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Ильдус

19:50:03 28-10-2023

А министры которые хвастались средствами ПВО на всех выставках и получали бешенные премии сядут в тюрьму или нет?, почему железный купол у израиля сбивает сотни ракет, а наши не могут ядерную станцию уберечь.

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Валерий.

20:03:50 28-10-2023

Священнослужитель недавно на Канале Спас сказал : Рано или поздно , поняли США с Зеленским , - за Ваш Тяжкий Смертный Грех , - Вам Всем , - по морде , - Бумерангом даст ! Поговорка : У нас если и ....аукнется , то , у Вас , - Откликнется !.

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Гость

21:08:22 28-10-2023

Так и будем в одиночку брести каждый к своей правде. Объявить священную войну и победим как в 1945.

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Гость

22:37:22 28-10-2023

Где ПВО??? Где рогатки-антидроны??? Где стартапы, -опы, -прихлопы и т.д.?

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Гость

07:47:35 30-10-2023

Все таки хотят ядерной войны

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