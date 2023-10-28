Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС
Последствием налета могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, утверждает Мария Захарова
28 октября 2023, 18:55, ИА Амител
Украина вечером 26 октября целенаправленно атаковала Курскую АЭС тремя беспилотными летательными аппаратами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее информации, один из БПЛА врезался в склад ядерных отходов, два других упали на комплекс административных зданий станции.
При этом в аппаратах, по предварительным данным, применялись компоненты, поставленные западными странами.
Захарова отметила, что последствием налета могла стать "полномасштабная ядерная катастрофа". Также она призвала "все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева".
19:02:40 28-10-2023
Украина - диагноз . Степень кретинизма и идиотизма
19:48:28 28-10-2023
Александр (19:02:40 28-10-2023) Украина - диагноз . Степень кретинизма и идиотизма... Тёзка,не только усраина,но и амеры со странами-шавками.
19:33:45 28-10-2023
Давно пора застеклить хохляндию, чтоб неповадно было.
19:50:03 28-10-2023
А министры которые хвастались средствами ПВО на всех выставках и получали бешенные премии сядут в тюрьму или нет?, почему железный купол у израиля сбивает сотни ракет, а наши не могут ядерную станцию уберечь.
20:03:50 28-10-2023
Священнослужитель недавно на Канале Спас сказал : Рано или поздно , поняли США с Зеленским , - за Ваш Тяжкий Смертный Грех , - Вам Всем , - по морде , - Бумерангом даст ! Поговорка : У нас если и ....аукнется , то , у Вас , - Откликнется !.
21:08:22 28-10-2023
Так и будем в одиночку брести каждый к своей правде. Объявить священную войну и победим как в 1945.
22:37:22 28-10-2023
Где ПВО??? Где рогатки-антидроны??? Где стартапы, -опы, -прихлопы и т.д.?
07:47:35 30-10-2023
Все таки хотят ядерной войны