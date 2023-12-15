Украинский депутат взорвал гранаты в сельсовете, пострадали 26 человек

Инцидент произошел в Керецковском сельсовете Закарпатья

15 декабря 2023, 21:00, ИА Амител

Депутат украинской партии "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал три гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатье. Об этом сообщает ТАСС. Кадры опубликовало РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Керецковском сельсовете. Во время заседания Батрин поспорил с коллегами, после чего достал боеприпасы и стал выдергивать чеку, кидая их в помещении.

В результате происшествия пострадали 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии. Первоначально СМИ сообщали о гибели Батрина, однако позднее в полиции рассказали, что медики пытаются его реанимировать.