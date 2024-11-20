Украинский суд приговорил Владимира Машкова к десяти годам лишения свободы
Также суд постановил и конфисковать его квартиру в Одессе
20 ноября 2024, 23:15, ИА Амител
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков получил заочный срок на Украине. Как сообщает Life.ru со ссылкой на офис генпрокурора страны, его признали виновным в нарушении территориальной целостности Незалежной и пропаганде.
Отмечается, что Машкову назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил конфисковать принадлежащую артисту квартиру в Одессе.
Напомним, что в мае 2023 года СБУ предъявила Машкову обвинения по трем статьям местного уголовного кодекса. В марте 2024 года ему предъявили новые обвинения, связанные с выступлениями актера во время предвыборной кампании президента России Владимира Путина.
07:51:11 21-11-2024
конфисковать его квартиру в Одессе --- может поменять на замок Галкина
09:21:52 21-11-2024
согласен - на основе документов о этой конфискации в Одессе его собственности и приговора суда просто конфисковать замок галкина и оформить на Машкова в собственность
и подобный закон разработать или поправить об иноагентах
09:26:45 21-11-2024
Да кстати актер бывший из Гардемаринов а теперь продюсер Жигунов взялся снять многосерийный фильм в котором патриотический сценарий и действие происходит часть на СВО. И чтобы вы думали? 50 Российских режиссеров наотрез отказались это снимать. Девять из десяти!
До каких пор у нас в киностудиях будет рулить шваль??? Почему этих режиссеры до сих пор не вышвырнуты из Российского кино????
10:04:09 21-11-2024
майор (09:26:45 21-11-2024) Да кстати актер бывший из Гардемаринов а теперь продюсер Жиг... действие происходит часть на СВО ---- какой смелый гардемарин, уверен в победе