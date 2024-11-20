Украинский суд приговорил Владимира Машкова к десяти годам лишения свободы

Также суд постановил и конфисковать его квартиру в Одессе

20 ноября 2024, 23:15, ИА Амител

Владимир Машков / Фото: vk.com/vl_mashkov

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков получил заочный срок на Украине. Как сообщает Life.ru со ссылкой на офис генпрокурора страны, его признали виновным в нарушении территориальной целостности Незалежной и пропаганде.

Отмечается, что Машкову назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил конфисковать принадлежащую артисту квартиру в Одессе.

Напомним, что в мае 2023 года СБУ предъявила Машкову обвинения по трем статьям местного уголовного кодекса. В марте 2024 года ему предъявили новые обвинения, связанные с выступлениями актера во время предвыборной кампании президента России Владимира Путина.