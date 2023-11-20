Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России

Отмечается, что она разыскивается по уголовной статье

20 ноября 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Правоохранители объявили в розыск украинскую певицу Сусану Джамаладинову, известную под псевдонимом Джамала. Об этом сообщает ТАСС.

"Сусана Джамаладинова, 27.8.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", – цитирует агентство ведомственную базу розыска.

Статья, по которой Джамалу объявили в розыск, не называется.

Источники сообщили агентству о том, что розыск певицы может быть связан с фейками о ВС РФ.