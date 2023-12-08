Бесшумный сосед украл у бийчанина сварочный аппарат и "болгарку" и попался полиции

Возбуждено уголовное дело

08 декабря 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бийские полицейские раскрыли кражу строительных инструментов.

Как сообщили в краевом МВД, к правоохранителям обратился 60-летний местный житель и рассказал, что ночью в его незапертый гараж "практически бесшумно" кто-то проник и вынес оттуда сварочный аппарат и "болгарку".

"Ущерб составил более 10 тысяч рублей", – подчеркнули в ведомстве.

Тем не менее стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний сосед, который признался в содеянном и рассказал, что продал украденное неизвестным на улице.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.