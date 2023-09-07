"Украшение знакового места". Что за огромный мурал скоро появится в центре Барнаула?
Со стены корпуса аграрного университета прохожим будет улыбаться прекрасная девушка со снопом пшеницы
07 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
К октябрю на здании общежития на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского появится самый большой мурал в Алтайском крае. В течение месяца барнаульский художник Иван Ильющенко будет превращать серую стену в произведение искусства.
Создание мурала приурочили к 80-летнему юбилею Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ), а инициатором выступило краевое управление молодежной политики.
Любовь к Родине и хлебу
Вариантов, как украсить здание, было очень много, рассказала начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова. Но авторы идеи остановились на изображении молодой девушки, которая стоит в поле и держит в руках сноп золотистой пшеницы.
"Звучали разные версии. Предлагались современный постмодерн, коллаборации образов, наборы разных сюжетов. Но в итоге мы остановились на этой красивой и солнечной девушке, обнимающей сноп пшеницы. По нашей задумке, мурал передает смысл любви к родному аграрному региону. Девушка очень бережно относится к пшенице, которую обнимает, ведь хлеб – это основа жизни. Такие смыслы мы видели, когда разрабатывали эскиз", – рассказала Четошникова.
На выбор и разработку эскиза ушло около двух месяцев. Главной задачей было органично вписать изображение в существующий архитектурный ансамбль, рассказал член Союза художников Иван Ильющенко.
"Сложности были, но мы их успешно преодолели. Остался чисто технический момент – взять и нарисовать. Видение, как это должно быть, у меня уже есть, так что мы справимся. На такую объемную работу потребуется примерно месяц, чтобы горожане смогли насладиться результатом. И я бы хотел, чтобы эту работу называли не муралом, а монументальной живописью. Я ее так воспринимаю", – рассказал Ильющенко.Кстати, в качестве модели для художественной работы рассматривали несколько кандидатур. Но в итоге ею стала жена самого художника: ее образ посчитали самым удачным.
Поскольку здание, которое планируют расписать, весьма высокое (13 этажей), это будет самый большой мурал в Алтайском крае – 41 на 18 метров.
"Подарок и для вуза, и для города"
Подготовка к созданию мурала велась еще с начала года, рассказала Четошникова. В 2023 году аграрному университету исполняется 80 лет, и в управлении молодежной политики задумали таким образом поздравить вуз.
"В юбилейный год нам очень хотелось сделать для вуза подарок. У нас очень тесные взаимоотношения: это и поддержка студенческих отрядов, и работа с Российским союзом сельской молодежи. Сейчас мы уже на финишной прямой, и я очень рада, что наша задумка удалась", – говорит начальник управления.
Это будет подарок не только для вуза, но и для всего города, считает ректор АГАУ Николай Колпаков.
"Конечно, для вуза это прекрасное украшение. Но любоваться им будут все горожане, которые бывают в этой части Барнаула. Мурал украсит знаковое место для краевой столицы, где располагается наш университет. Ну и символично, что на стене будет красоваться молодая девушка. Теперь Молодежная станет еще более молодежной", – пошутил руководитель.
Средства, которые потратили на разработку эскиза и создание мурала, – консолидированные. Основную часть денег выделили по федеральному гранту "Регион для молодых", который выиграло управление молодежной политики. Кроме того, в бюджете есть и краевые средства, предусмотренные по программе "Молодежная политика".
Помимо этого, в проекте поучаствовал и один из спонсоров аграрного университета – рубцовское предприятие "Алмаз".
"Я очень счастлива, что наша инициатива отозвалась и в вузе, и у молодежи, и у спонсоров. Надеюсь, что конечный результат отзовется в сердцах горожан и жителей Алтайского края. Уверена, что этот мурал будет вызывать исключительно теплые эмоции", – подытожила Екатерина Четошникова.
Не последний мурал
Начальник молодежного управления анонсировала еще один мурал, который вскоре появится в центре Барнаула.
"В этом году также будет отмечать юбилей и педагогический университет. Мы уже ведем мощную и серьезную подготовку, чтобы создать мурал на стене актового зала, который находится на ул. Молодежной. Сейчас мы создаем эскиз", – рассказала Четошникова.По ее словам, изображение на стене корпуса АлтГПУ появится уже в этом году.
08:13:46 07-09-2023
а чё одетая то...
09:06:52 07-09-2023
Идея хорошая! Изображение скорее нравится...да есть вопрос к наряду девушки, но с другой стороны не в кокошник же ее наряжать? В любом случае, будет лучше, чем унылая стена 4-й общаги АГАУ
09:07:11 07-09-2023
Это хорошо,если жена удачная попалась:тогда и мурал удачным будет.
09:08:16 07-09-2023
я другой образ девушки вижу, эта как-то не гармонирует со снопом. имхо
09:23:42 07-09-2023
На эскизе: Инстограмщица на фотосессии. Может на стене выйдет более гармонично. Охота уже настоящих, живых лиц.
09:40:43 07-09-2023
На здании меда надо нарисовать череп и кости, потому что вузу хана))
10:33:11 07-09-2023
Гость (09:40:43 07-09-2023) На здании меда надо нарисовать череп и кости, потому что вуз... Череп и кости у них запечатаны барельефом на фронтоне постройки во дворе корпуса на Ленина
11:16:13 07-09-2023
Гость (10:33:11 07-09-2023) Череп и кости у них запечатаны барельефом на фронтоне постро... Там только свои видят, а надо чтобы все были в курсе
09:42:20 07-09-2023
Красивая задумка, чтоб сбылось.
09:56:07 07-09-2023
Это ужасно. Неинтересная банальщина.
10:12:14 07-09-2023
Везде должны быть МУРАЛЫ! Ими будет прославлен Барнаул. Ура!
10:16:12 07-09-2023
А на БЮИ им. лётного училища МУРАЛ какой будет?
10:28:27 07-09-2023
И сексуальный подтекст?
12:14:51 07-09-2023
Гость (10:28:27 07-09-2023) И сексуальный подтекст?... Какой-то нерешительный, провинциальный подтекст. Прямо-таки не добирает секса
10:34:11 07-09-2023
Годная муралка. Одобряем
10:36:25 07-09-2023
Не идет ей сноп. Или она в этой сцене лишняя....
11:11:46 07-09-2023
Гоша (10:36:25 07-09-2023) Не идет ей сноп. Или она в этой сцене лишняя....... А если ляжет на сноп
10:46:19 07-09-2023
Плюсы: 1. Красивая девушка - приятно смотреть; 2. Красивая природа, сноп пшеницы крупным планом - беспроигрышный вариант, ибо хлеб всему голова. 3. Минус одна ужасная унылая стена в центре города. Минусы: 1. Девушка не ассоциируется с деревенской труженицей, скорее похожа на туристку-росграмщицу (ну или аналога запрещенной в стране сети), которая приехала в деревню на выходные пофотаться. Станиславский точно бы не поверил. 2. Как ни крути, это изображение - имиджевая реклама, т.к. внизу указано наименование конкретного предприятия, как я понимаю спонсора этого мероприятия.
11:19:15 07-09-2023
А мре кажется, что будет очень красиво! Надо и далее украшать наш город такими муралами.
11:53:41 07-09-2023
ряд окон напоминает пограничный столб, может эту тему надо было обыграть
12:13:30 07-09-2023
Гость (11:53:41 07-09-2023) ряд окон напоминает пограничный столб, может эту тему надо б... Он и перфорацию на развороте блокнота напоминает. И замок-"молнию".
12:10:24 07-09-2023
Город надо украшать хуралами и тумалами, а ромалы будут смотреть, как варятся их тумалы.
12:25:01 07-09-2023
Причёску девушке сделайте более подходящую для сенокоса и снопа пшеницы!!! и тогда в целом будет не плохо... А с такой причёской это пипец как не в ту стэп...!
15:09:03 07-09-2023
Гость (12:25:01 07-09-2023) Причёску девушке сделайте более подходящую для сенокоса и сн... да косынку на неё надеть надо и всё
12:27:19 07-09-2023
опять же: чьё это поле? чье это фермерское хозяйство? почему девушка запёрлась и топчет урожай?
13:13:35 07-09-2023
выглядит как реклама макарон там, я не знаю.
14:06:14 07-09-2023
Сноп без девушки лучше
14:36:56 07-09-2023
Всё хорошо, только поганое иноземное слово мурал портит впечатление.
15:45:09 07-09-2023
Гость (14:36:56 07-09-2023) Всё хорошо, только поганое иноземное слово мурал портит впеч... от слова мурло на стене... наверное...
15:46:16 07-09-2023
а общагу отремонтировать, не?
00:53:27 08-09-2023
И чё столько недовольных? Мурал как мурал!