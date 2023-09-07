Со стены корпуса аграрного университета прохожим будет улыбаться прекрасная девушка со снопом пшеницы

07 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

К октябрю на здании общежития на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского появится самый большой мурал в Алтайском крае. В течение месяца барнаульский художник Иван Ильющенко будет превращать серую стену в произведение искусства.

Создание мурала приурочили к 80-летнему юбилею Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ), а инициатором выступило краевое управление молодежной политики.

Любовь к Родине и хлебу

Вариантов, как украсить здание, было очень много, рассказала начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова. Но авторы идеи остановились на изображении молодой девушки, которая стоит в поле и держит в руках сноп золотистой пшеницы.

"Звучали разные версии. Предлагались современный постмодерн, коллаборации образов, наборы разных сюжетов. Но в итоге мы остановились на этой красивой и солнечной девушке, обнимающей сноп пшеницы. По нашей задумке, мурал передает смысл любви к родному аграрному региону. Девушка очень бережно относится к пшенице, которую обнимает, ведь хлеб – это основа жизни. Такие смыслы мы видели, когда разрабатывали эскиз", – рассказала Четошникова.

Фото: amic.ru

На выбор и разработку эскиза ушло около двух месяцев. Главной задачей было органично вписать изображение в существующий архитектурный ансамбль, рассказал член Союза художников Иван Ильющенко.

"Сложности были, но мы их успешно преодолели. Остался чисто технический момент – взять и нарисовать. Видение, как это должно быть, у меня уже есть, так что мы справимся. На такую объемную работу потребуется примерно месяц, чтобы горожане смогли насладиться результатом. И я бы хотел, чтобы эту работу называли не муралом, а монументальной живописью. Я ее так воспринимаю", – рассказал Ильющенко.Кстати, в качестве модели для художественной работы рассматривали несколько кандидатур. Но в итоге ею стала жена самого художника: ее образ посчитали самым удачным.

Поскольку здание, которое планируют расписать, весьма высокое (13 этажей), это будет самый большой мурал в Алтайском крае – 41 на 18 метров.

Фото: amic.ru

"Подарок и для вуза, и для города"

Подготовка к созданию мурала велась еще с начала года, рассказала Четошникова. В 2023 году аграрному университету исполняется 80 лет, и в управлении молодежной политики задумали таким образом поздравить вуз.

"В юбилейный год нам очень хотелось сделать для вуза подарок. У нас очень тесные взаимоотношения: это и поддержка студенческих отрядов, и работа с Российским союзом сельской молодежи. Сейчас мы уже на финишной прямой, и я очень рада, что наша задумка удалась", – говорит начальник управления. Фото: amic.ru

Это будет подарок не только для вуза, но и для всего города, считает ректор АГАУ Николай Колпаков.

"Конечно, для вуза это прекрасное украшение. Но любоваться им будут все горожане, которые бывают в этой части Барнаула. Мурал украсит знаковое место для краевой столицы, где располагается наш университет. Ну и символично, что на стене будет красоваться молодая девушка. Теперь Молодежная станет еще более молодежной", – пошутил руководитель. Фото: amic.ru

Средства, которые потратили на разработку эскиза и создание мурала, – консолидированные. Основную часть денег выделили по федеральному гранту "Регион для молодых", который выиграло управление молодежной политики. Кроме того, в бюджете есть и краевые средства, предусмотренные по программе "Молодежная политика".

Помимо этого, в проекте поучаствовал и один из спонсоров аграрного университета – рубцовское предприятие "Алмаз".

"Я очень счастлива, что наша инициатива отозвалась и в вузе, и у молодежи, и у спонсоров. Надеюсь, что конечный результат отзовется в сердцах горожан и жителей Алтайского края. Уверена, что этот мурал будет вызывать исключительно теплые эмоции", – подытожила Екатерина Четошникова.

Фото: amic.ru

Не последний мурал

Начальник молодежного управления анонсировала еще один мурал, который вскоре появится в центре Барнаула.

"В этом году также будет отмечать юбилей и педагогический университет. Мы уже ведем мощную и серьезную подготовку, чтобы создать мурал на стене актового зала, который находится на ул. Молодежной. Сейчас мы создаем эскиз", – рассказала Четошникова.По ее словам, изображение на стене корпуса АлтГПУ появится уже в этом году.