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"Украшение знакового места". Что за огромный мурал скоро появится в центре Барнаула?

Со стены корпуса аграрного университета прохожим будет улыбаться прекрасная девушка со снопом пшеницы

07 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

К октябрю на здании общежития на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского появится самый большой мурал в Алтайском крае. В течение месяца барнаульский художник Иван Ильющенко будет превращать серую стену в произведение искусства.

Создание мурала приурочили к 80-летнему юбилею Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ), а инициатором выступило краевое управление молодежной политики.

Любовь к Родине и хлебу

Вариантов, как украсить здание, было очень много, рассказала начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова. Но авторы идеи остановились на изображении молодой девушки, которая стоит в поле и держит в руках сноп золотистой пшеницы.

"Звучали разные версии. Предлагались современный постмодерн, коллаборации образов, наборы разных сюжетов. Но в итоге мы остановились на этой красивой и солнечной девушке, обнимающей сноп пшеницы. По нашей задумке, мурал передает смысл любви к родному аграрному региону. Девушка очень бережно относится к пшенице, которую обнимает, ведь хлеб – это основа жизни. Такие смыслы мы видели, когда разрабатывали эскиз", – рассказала Четошникова.

Фото: amic.ru

На выбор и разработку эскиза ушло около двух месяцев. Главной задачей было органично вписать изображение в существующий архитектурный ансамбль, рассказал член Союза художников Иван Ильющенко.

"Сложности были, но мы их успешно преодолели. Остался чисто технический момент – взять и нарисовать. Видение, как это должно быть, у меня уже есть, так что мы справимся. На такую объемную работу потребуется примерно месяц, чтобы горожане смогли насладиться результатом. И я бы хотел, чтобы эту работу называли не муралом, а монументальной живописью. Я ее так воспринимаю", – рассказал Ильющенко.Кстати, в качестве модели для художественной работы рассматривали несколько кандидатур. Но в итоге ею стала жена самого художника: ее образ посчитали самым удачным.

Поскольку здание, которое планируют расписать, весьма высокое (13 этажей), это будет самый большой мурал в Алтайском крае – 41 на 18 метров.

Фото: amic.ru

"Подарок и для вуза, и для города"

Подготовка к созданию мурала велась еще с начала года, рассказала Четошникова. В 2023 году аграрному университету исполняется 80 лет, и в управлении молодежной политики задумали таким образом поздравить вуз.

"В юбилейный год нам очень хотелось сделать для вуза подарок. У нас очень тесные взаимоотношения: это и поддержка студенческих отрядов, и работа с Российским союзом сельской молодежи. Сейчас мы уже на финишной прямой, и я очень рада, что наша задумка удалась", – говорит начальник управления.Фото: amic.ru

Это будет подарок не только для вуза, но и для всего города, считает ректор АГАУ Николай Колпаков.

"Конечно, для вуза это прекрасное украшение. Но любоваться им будут все горожане, которые бывают в этой части Барнаула. Мурал украсит знаковое место для краевой столицы, где располагается наш университет. Ну и символично, что на стене будет красоваться молодая девушка. Теперь Молодежная станет еще более молодежной", – пошутил руководитель.Фото: amic.ru

Средства, которые потратили на разработку эскиза и создание мурала, – консолидированные. Основную часть денег выделили по федеральному гранту "Регион для молодых", который выиграло управление молодежной политики. Кроме того, в бюджете есть и краевые средства, предусмотренные по программе "Молодежная политика".

Помимо этого, в проекте поучаствовал и один из спонсоров аграрного университета – рубцовское предприятие "Алмаз".

"Я очень счастлива, что наша инициатива отозвалась и в вузе, и у молодежи, и у спонсоров. Надеюсь, что конечный результат отзовется в сердцах горожан и жителей Алтайского края. Уверена, что этот мурал будет вызывать исключительно теплые эмоции", – подытожила Екатерина Четошникова.

Фото: amic.ru

Не последний мурал

Начальник молодежного управления анонсировала еще один мурал, который вскоре появится в центре Барнаула.

"В этом году также будет отмечать юбилей и педагогический университет. Мы уже ведем мощную и серьезную подготовку, чтобы создать мурал на стене актового зала, который находится на ул. Молодежной. Сейчас мы создаем эскиз", – рассказала Четошникова.По ее словам, изображение на стене корпуса АлтГПУ появится уже в этом году.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 31

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Гость

08:13:46 07-09-2023

а чё одетая то...

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Гость

09:06:52 07-09-2023

Идея хорошая! Изображение скорее нравится...да есть вопрос к наряду девушки, но с другой стороны не в кокошник же ее наряжать? В любом случае, будет лучше, чем унылая стена 4-й общаги АГАУ

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Гость

09:07:11 07-09-2023

Это хорошо,если жена удачная попалась:тогда и мурал удачным будет.

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Гость

09:08:16 07-09-2023

я другой образ девушки вижу, эта как-то не гармонирует со снопом. имхо

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Гость

09:23:42 07-09-2023

На эскизе: Инстограмщица на фотосессии. Может на стене выйдет более гармонично. Охота уже настоящих, живых лиц.

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Гость

09:40:43 07-09-2023

На здании меда надо нарисовать череп и кости, потому что вузу хана))

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Гость

10:33:11 07-09-2023

Гость (09:40:43 07-09-2023) На здании меда надо нарисовать череп и кости, потому что вуз... Череп и кости у них запечатаны барельефом на фронтоне постройки во дворе корпуса на Ленина

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Гость

11:16:13 07-09-2023

Гость (10:33:11 07-09-2023) Череп и кости у них запечатаны барельефом на фронтоне постро... Там только свои видят, а надо чтобы все были в курсе

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Гость

09:42:20 07-09-2023

Красивая задумка, чтоб сбылось.

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Гость

09:56:07 07-09-2023

Это ужасно. Неинтересная банальщина.

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Гога

10:12:14 07-09-2023

Везде должны быть МУРАЛЫ! Ими будет прославлен Барнаул. Ура!

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Гога

10:16:12 07-09-2023

А на БЮИ им. лётного училища МУРАЛ какой будет?

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Гость

10:28:27 07-09-2023

И сексуальный подтекст?

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Гость

12:14:51 07-09-2023

Гость (10:28:27 07-09-2023) И сексуальный подтекст?... Какой-то нерешительный, провинциальный подтекст. Прямо-таки не добирает секса

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Гость

10:34:11 07-09-2023

Годная муралка. Одобряем

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Гоша

10:36:25 07-09-2023

Не идет ей сноп. Или она в этой сцене лишняя....

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Гость

11:11:46 07-09-2023

Гоша (10:36:25 07-09-2023) Не идет ей сноп. Или она в этой сцене лишняя....... А если ляжет на сноп

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Гость

10:46:19 07-09-2023

Плюсы: 1. Красивая девушка - приятно смотреть; 2. Красивая природа, сноп пшеницы крупным планом - беспроигрышный вариант, ибо хлеб всему голова. 3. Минус одна ужасная унылая стена в центре города. Минусы: 1. Девушка не ассоциируется с деревенской труженицей, скорее похожа на туристку-росграмщицу (ну или аналога запрещенной в стране сети), которая приехала в деревню на выходные пофотаться. Станиславский точно бы не поверил. 2. Как ни крути, это изображение - имиджевая реклама, т.к. внизу указано наименование конкретного предприятия, как я понимаю спонсора этого мероприятия.

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Владимир В.

11:19:15 07-09-2023

А мре кажется, что будет очень красиво! Надо и далее украшать наш город такими муралами.

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Гость

11:53:41 07-09-2023

ряд окон напоминает пограничный столб, может эту тему надо было обыграть

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Гость

12:13:30 07-09-2023

Гость (11:53:41 07-09-2023) ряд окон напоминает пограничный столб, может эту тему надо б... Он и перфорацию на развороте блокнота напоминает. И замок-"молнию".

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Гость

12:10:24 07-09-2023

Город надо украшать хуралами и тумалами, а ромалы будут смотреть, как варятся их тумалы.

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Гость

12:25:01 07-09-2023

Причёску девушке сделайте более подходящую для сенокоса и снопа пшеницы!!! и тогда в целом будет не плохо... А с такой причёской это пипец как не в ту стэп...!

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Гость

15:09:03 07-09-2023

Гость (12:25:01 07-09-2023) Причёску девушке сделайте более подходящую для сенокоса и сн... да косынку на неё надеть надо и всё

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Гость

12:27:19 07-09-2023

опять же: чьё это поле? чье это фермерское хозяйство? почему девушка запёрлась и топчет урожай?

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Гость

13:13:35 07-09-2023

выглядит как реклама макарон там, я не знаю.

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Гость

14:06:14 07-09-2023

Сноп без девушки лучше

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Гость

14:36:56 07-09-2023

Всё хорошо, только поганое иноземное слово мурал портит впечатление.

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Гость

15:45:09 07-09-2023

Гость (14:36:56 07-09-2023) Всё хорошо, только поганое иноземное слово мурал портит впеч... от слова мурло на стене... наверное...

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Гость

15:46:16 07-09-2023

а общагу отремонтировать, не?

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Гога

00:53:27 08-09-2023

И чё столько недовольных? Мурал как мурал!

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