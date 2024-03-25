Улицу в Барнауле перекрыли из-за ремонтных работ в канализационном коллекторе

Из-за ремонта пришлось изменить схему движения девяти автобусных маршрутов и троллейбуса

25 марта 2024, 18:35, ИА Амител

Аварийная бригада "Росводоканал Барнаул" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Росводоканал Барнаул сообщил, что устраняет повреждение на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм. Об этом пишет пресс-служба организации в Telegram-канале.

Для ремонта прошлось ограничить движение по всей ширине проезжей части улицы Юрина от Попова до здания №212б/1 на Юрина. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, из-за этого в объезд пришлось пустить ряд маршрутов: № 6, 18, 24, 38, 54, 57, 58, 60 и 80. Они объезжают участок через улицу Шукшина, Георгия Исакова и Попова. Также изменили схему движения троллейбусного маршрута №6.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения. Сроки окончания ремонтных работ неизвестна.