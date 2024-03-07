Улицу Ядринцева затопило из-за коммунальной аварии в Барнауле
Движение по ней перекрыли
07 марта 2024, 17:27, ИА Амител
Кадр из видео от очевидцев / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле из-за коммунальной аварии затопило улицу Ядринцева. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожан, произошла поломка, из-за которой вода хлынула на проезжую часть. На перекрестке у улицы Шевченко кусок дорожного покрытия провалился, образовалась яма.
Уровень воды был настолько высоким, что у некоторых авто полностью топило колеса.
Участок Ядринцева от улицы Молодежной перекрыли на время ликвидации последствий аварии.
17:49:18 07-03-2024
Нормальное явление. Главное быстро исправить.
18:49:56 07-03-2024
Глава города, а где ливневая канализация на Ядринцева? Малейший прорыв или дождь и река по колено, дайте вы уже поручение Федорову решить проблему и спросите строго с него
19:13:05 07-03-2024
Там всю жизнь было озеро в старые времена. Но "мудрая" сов.власть засыпала его и построила дома. Но природа берёт своё
12:13:04 08-03-2024
Гость (19:13:05 07-03-2024) Там всю жизнь было озеро в старые времена. Но "мудрая" сов.... Есть еще один персонаж, у кого Советская власть виновата, Вы его электорат? То Ленин бомбу заложил, то ЖКХ не сделали так , чтоб 100 лет без ремонтов. Какие же вы, антисоветчики, убогие
14:44:02 08-03-2024
Гость (12:13:04 08-03-2024) Есть еще один персонаж, у кого Советская власть виновата, Вы... Это вы убогие. Я что ли там дома построила? Это исторический факт. Там была окраина города. В этом озере ребятишки ловили дафней на корм аквариумным рыбкам.
19:34:10 07-03-2024
Ливневки нет это нормально?
20:01:50 07-03-2024
Стабильность, 20 лет
20:35:22 07-03-2024
За 3 дня исправят, посмотрим сделают перерасчет или в прокуротуру писать. Судя по обстановке они чето ищут, каждый люк вскрывают. Домов понастроили по 16 этажей, а трубы не менялись. Зарабатывать только хотят
08:58:10 08-03-2024
Гость (20:35:22 07-03-2024) За 3 дня исправят, посмотрим сделают перерасчет или в прокур... За что перерасчет? Вода по счетчикам, сколько натикает - столько и заплатишь.
10:25:12 08-03-2024
Регулярно роют, а ливневую канализацию сделать не могут
11:24:07 08-03-2024
Не перерасчет, а нарушение в предоставлении услуги, при отсутствии более 4 часов должны 0.15% от месячного начисления за каждый час отсутствия, независимо от наличия счетчика.