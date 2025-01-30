Улицы Барнаула днем 30 января очищают от снега 79 машин

Помимо дорог и тротуаров, очищают также общественные территории

30 января 2025, 17:28, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 30 января в уборке снега задействовали 125 дорожных рабочих и 79 единиц техники "Автодорстроя", сообщили в мэрии.

Они очищают тротуары на улицах Юрина, Профинтерна, Покровской, проспектах Энергетиков, Калинина, Комсомольском и на других участках. Кроме того, дорожники вывозят снег с Солнечной Поляны, Сиреневой, Космонавтов и других улиц.

Также снег убирают рабочие МБУ "Благоустройство и озеленение".

"30 января в уборке задействовано порядка 60 сотрудников учреждения и более 20 единиц специализированной техники. Работы проводят как ручным, так и механизированным способом", – рассказали в мэрии.

Они очищают площади Победы, Сахарова, Мира, сквер в районе площади Октября, а также парки, пешеходные зоны и прочие общественные территории.