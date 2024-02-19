Улицы Барнаула сковало пробками утром 19 февраля

Заторы наблюдаются по всему городу

19 февраля 2024, 08:12, ИА Амител

Пробки утром 19 февраля / Изображение: 2ГИС

Пробки на дорогах Барнаула утром 19 февраля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах. Также движение затруднено по Попова, Малахова, Власихинской, Юрина, Матросова, Молодежной и Кутузова.

Кроме того, местами машины встали на проспектах Ленина, Строителей и Красноармейском. На последнем особенно сложная ситуация в районе развязки, ведущей на Новый мост.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле ожидается 21 градус мороза, преимущественно без осадков.