Улицы Барнаула сковало пробками утром 19 февраля
Заторы наблюдаются по всему городу
19 февраля 2024, 08:12, ИА Амител
Пробки утром 19 февраля / Изображение: 2ГИС
Пробки на дорогах Барнаула утром 19 февраля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах. Также движение затруднено по Попова, Малахова, Власихинской, Юрина, Матросова, Молодежной и Кутузова.
Кроме того, местами машины встали на проспектах Ленина, Строителей и Красноармейском. На последнем особенно сложная ситуация в районе развязки, ведущей на Новый мост.
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