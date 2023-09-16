Улицы Барнаула затопило после дождя

Дороги и тротуары залило водой

16 сентября 2023, 16:51, ИА Амител









Фото: amic.ru

В Барнауле 16 сентября во время дождя затопило улицу 8 Марта и бульвар 9 Января, передает корреспондент amic.ru.

На кадрах видно, что дороги залило водой, а местами она даже вышла на тротуары.

Синоптики прогнозировали в столице Алтайского края в субботу до 21 градуса тепла и небольшой дождь в конце дня.