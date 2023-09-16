Улицы Барнаула затопило после дождя
Дороги и тротуары залило водой
16 сентября 2023, 16:51, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле 16 сентября во время дождя затопило улицу 8 Марта и бульвар 9 Января, передает корреспондент amic.ru.
На кадрах видно, что дороги залило водой, а местами она даже вышла на тротуары.
Синоптики прогнозировали в столице Алтайского края в субботу до 21 градуса тепла и небольшой дождь в конце дня.
16:55:25 16-09-2023
И где обещанные ливневки?
20:43:15 16-09-2023
Это ничто в сравнении с Бийском. У вообще ВСЕ основные улицы топит, вода по капот машинам. По весне этого года один товарищ на резиновой лодке плавал, чтобы привлечь внимание администрации. Но у нас администрация говорит, что горожане тянутся к комфортной жизни, хотя им и так хорошо. В общем, потом после дождя это бичь Бийска. Поэтом в Барнауле очень даже ничего :-)