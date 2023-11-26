Улицы Барнаула завалило плотным снегом. Фото

По прогнозам синоптиков, пушистый покров должен снова сойти

26 ноября 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Улицы Барнаула завалило ноябрьским снегом. Журналист amic.ru прогулялся по центру города и сделал атмосферные фотографии.

После череды потеплений снег для многих горожан стал долгожданным, однако если верить прогнозам синоптиков, надолго снежный покров в городе не задержится.

Новая рабочая неделя начнется с плюсовой температуры, осадков не ожидается, так что снег, скорее всего, снова растает.