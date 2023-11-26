Улицы Барнаула завалило плотным снегом. Фото
По прогнозам синоптиков, пушистый покров должен снова сойти
26 ноября 2023, 17:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
Улицы Барнаула завалило ноябрьским снегом. Журналист amic.ru прогулялся по центру города и сделал атмосферные фотографии.
После череды потеплений снег для многих горожан стал долгожданным, однако если верить прогнозам синоптиков, надолго снежный покров в городе не задержится.
Новая рабочая неделя начнется с плюсовой температуры, осадков не ожидается, так что снег, скорее всего, снова растает.
17:36:46 26-11-2023
Так им и надо
17:59:23 26-11-2023
Где заявление про 140 машин убирающих снег? Подождете пока замерзнет?
18:48:10 26-11-2023
сейчас еще собачки окатят и вся лепота пройдет
21:14:41 26-11-2023
Выпал долгожданный легкий пушистый снежок. Где завалило?