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Улицы Барнаула завалило плотным снегом. Фото

По прогнозам синоптиков, пушистый покров должен снова сойти

26 ноября 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Улицы Барнаула завалило ноябрьским снегом. Журналист amic.ru прогулялся по центру города и сделал атмосферные фотографии.

После череды потеплений снег для многих горожан стал долгожданным, однако если верить прогнозам синоптиков, надолго снежный покров в городе не задержится.

Новая рабочая неделя начнется с плюсовой температуры, осадков не ожидается, так что снег, скорее всего, снова растает. 

Барнаул Хорошие новости

Комментарии 4

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Гость

17:36:46 26-11-2023

Так им и надо

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Олег

17:59:23 26-11-2023

Где заявление про 140 машин убирающих снег? Подождете пока замерзнет?

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гостья

18:48:10 26-11-2023

сейчас еще собачки окатят и вся лепота пройдет

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Гость

21:14:41 26-11-2023

Выпал долгожданный легкий пушистый снежок. Где завалило?

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