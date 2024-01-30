Улицы Льнокомбината в Бийске накрыло черным снегом

Проблема в районе актуальна уже больше шести лет

30 января 2024, 13:30, ИА Амител

Выбросы в атмосферу / Фото: pxhere.com

В районе Льнокомбината в Бийске выпал черный снег. Об этом рассказали местные жители "Бийскому рабочему".

Люди жалуются на запах гари, а также на ухудшение самочувствия. Бийчане отмечают, что на улице начинают кашлять и задыхаться.

"Выходишь на улицу и видно – небо серое, в воздухе костра, кругом все черно. Неба не видно даже. Вот сделали они выброс, и сейчас такое творится в воздухе", – рассказала одна из местных жительниц.

По словам людей, в этом году ситуация особенно тяжелая, а грязь оседает на домах и окнах.

В Роспотребнадзоре посоветовали направить официальную претензию о качестве воздуха.