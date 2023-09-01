Зевали, удивлялись, улыбались. Как прошла линейка для первоклашек в Барнауле

Вся палитра милых эмоций в нашем фоторепортаже

01 сентября 2023, 11:50, ИА Амител

























































































































































Первоклассники 1 сентября пришли в школу / Фото: Екатерина Смолихина

В барнаульской школе № 138 утром 1 сентября прошла торжественная линейка для учеников первых классов. Как отметила корреспондент amic.ru, некоторые дети не выспались, волновались, оказались в непривычной для себя обстановке, а другие наоборот улыбались и готовы были сходу идти на уроки. Вся палитра милых эмоций в нашем фоторепортаже.