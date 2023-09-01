Зевали, удивлялись, улыбались. Как прошла линейка для первоклашек в Барнауле
Вся палитра милых эмоций в нашем фоторепортаже
01 сентября 2023, 11:50, ИА Амител
Первоклассники 1 сентября пришли в школу / Фото: Екатерина Смолихина
В барнаульской школе № 138 утром 1 сентября прошла торжественная линейка для учеников первых классов. Как отметила корреспондент amic.ru, некоторые дети не выспались, волновались, оказались в непривычной для себя обстановке, а другие наоборот улыбались и готовы были сходу идти на уроки. Вся палитра милых эмоций в нашем фоторепортаже.
11:57:32 01-09-2023
Барнаул построен на берегу ОКИ? Учителей пора снова в школу отправлять, как такое возможно?
12:05:57 01-09-2023
Хахаха!! Оки! Учителя!!!Чему научат?
12:06:31 01-09-2023
В черных "гольфах" на 1 сентября? Готка?
12:07:28 01-09-2023
Судя по фото с учителем у доски учителей набрали "грамотных"
12:17:39 01-09-2023
родитель (12:07:28 01-09-2023) Судя по фото с учителем у доски учителей набрали "грамотных"... школа 138, учитель 1 Г класса. Сейчас она научит.
12:59:05 01-09-2023
родитель (12:07:28 01-09-2023) Судя по фото с учителем у доски учителей набрали "грамотных"... Кто-то из поколения ЕГЭ похоже набирал текст для слайдов
12:13:18 01-09-2023
Гость (11:57:32 01-09-2023) Барнаул построен на берегу ОКИ? Учителей пора снова в школу ... Я тоже в шоке... Они вообще не читают, что в презентации написано? Где Ока и где Барнаул...
12:14:05 01-09-2023
Гость (12:06:31 01-09-2023) В черных "гольфах" на 1 сентября? Готка?... Да шут с ними с гольфами. Тут Ока под боком, а вы про гольфы.
12:34:58 01-09-2023
Гость (12:14:05 01-09-2023) Да шут с ними с гольфами. Тут Ока под боком, а вы про гольфы... А мы и не знали, что Ока рядом!
12:17:00 01-09-2023
Школа №138, учитель 1 "Г" класса. Расскажите ей кто-нибудь, где течет Ока.
12:23:41 01-09-2023
все верно про Оку написано. мне прадед рассказывал, а ему его прадед, а ему его прадед который слышал разговор в кабаке, как город возле Оки погрузили на телеги и отправили на восток.))
12:23:49 01-09-2023
> построен на берегу Оки Ну подзапарились маленько, бывает. Мероприятие-то волнительное
12:25:18 01-09-2023
Гость (12:23:49 01-09-2023) > построен на берегу Оки Ну подзапарились маленько, быва... и поэтому презентацию делали в последнюю ночь?)
12:36:56 01-09-2023
Барнаул построен на берегу не Оки, а реки
13:02:22 01-09-2023
Комменты все как под копирку написаны, даёшь 1000 коммов про ОКУ.
13:35:47 01-09-2023
Гость (13:02:22 01-09-2023) Комменты все как под копирку написаны, даёшь 1000 коммов про... Напиши что-нибудь оригинальное. Вон выше уже про гольфы кто-то написал. Тоже отличись.
13:51:53 01-09-2023
Гость (13:02:22 01-09-2023) Комменты все как под копирку написаны, даёшь 1000 коммов про... хорошая машина, чего вы сразу
13:35:21 01-09-2023
Гость (12:59:05 01-09-2023) Кто-то из поколения ЕГЭ похоже набирал текст для слайдов... Показывает его именно что учитель. Так что отвечает за это она. Она не читала, что показывает? Дурной пример подаёт детям - не готовиться к урокам.
14:07:26 01-09-2023
Вот докопались! Они там все в мыле бегают уже неделю. На свою грамотность обратите, "академики" и недоинженеры (бакалавры)!
14:27:02 01-09-2023
Гость (14:07:26 01-09-2023) Вот докопались! Они там все в мыле бегают уже неделю. На сво... Как мне вчера одни молодой учитель сказал,-"Мне пофиг чему научу, мне только два продержатся и свалить!"
14:46:21 01-09-2023
Гость (14:07:26 01-09-2023) Вот докопались! Они там все в мыле бегают уже неделю. На сво... Ученики тоже в мыле бегают перед экзаменами. И кто из учителей при этом считает это оправданием ошибок? Что за односторнняя такая снисходительность?
14:35:31 01-09-2023
а вы не думали, что это может быть игра, мол, дети, где здесь ошибка? у нас в первом классе были подобные, было очень весело
14:48:09 01-09-2023
ворчун (14:35:31 01-09-2023) а вы не думали, что это может быть игра, мол, дети, где здес... Дай бог, чтобы так и было. Но с точки зрения психология детям нельзя показывать, как НЕ надо делать. Только - как НАДО делать. Они половину прослушают, а надпись неверную запомнят.
15:48:24 01-09-2023
Учитель года!!!