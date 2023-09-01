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Зевали, удивлялись, улыбались. Как прошла линейка для первоклашек в Барнауле

Вся палитра милых эмоций в нашем фоторепортаже

01 сентября 2023, 11:50, ИА Амител

В барнаульской школе № 138 утром 1 сентября прошла торжественная линейка для учеников первых классов. Как отметила корреспондент amic.ru, некоторые дети не выспались, волновались, оказались в непривычной для себя обстановке, а другие наоборот улыбались и готовы были сходу идти на уроки. Вся палитра милых эмоций в нашем фоторепортаже.

фоторепортажи День знаний

Комментарии 24

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Гость

11:57:32 01-09-2023

Барнаул построен на берегу ОКИ? Учителей пора снова в школу отправлять, как такое возможно?

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Гость

12:05:57 01-09-2023

Хахаха!! Оки! Учителя!!!Чему научат?

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Гость

12:06:31 01-09-2023

В черных "гольфах" на 1 сентября? Готка?

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родитель

12:07:28 01-09-2023

Судя по фото с учителем у доски учителей набрали "грамотных"

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Гость

12:17:39 01-09-2023

родитель (12:07:28 01-09-2023) Судя по фото с учителем у доски учителей набрали "грамотных"... школа 138, учитель 1 Г класса. Сейчас она научит.

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Гость

12:59:05 01-09-2023

родитель (12:07:28 01-09-2023) Судя по фото с учителем у доски учителей набрали "грамотных"... Кто-то из поколения ЕГЭ похоже набирал текст для слайдов

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Гость

12:13:18 01-09-2023

Гость (11:57:32 01-09-2023) Барнаул построен на берегу ОКИ? Учителей пора снова в школу ... Я тоже в шоке... Они вообще не читают, что в презентации написано? Где Ока и где Барнаул...

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Гость

12:14:05 01-09-2023

Гость (12:06:31 01-09-2023) В черных "гольфах" на 1 сентября? Готка?... Да шут с ними с гольфами. Тут Ока под боком, а вы про гольфы.

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Гость

12:34:58 01-09-2023

Гость (12:14:05 01-09-2023) Да шут с ними с гольфами. Тут Ока под боком, а вы про гольфы... А мы и не знали, что Ока рядом!

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Гость

12:17:00 01-09-2023

Школа №138, учитель 1 "Г" класса. Расскажите ей кто-нибудь, где течет Ока.

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Гость

12:23:41 01-09-2023

все верно про Оку написано. мне прадед рассказывал, а ему его прадед, а ему его прадед который слышал разговор в кабаке, как город возле Оки погрузили на телеги и отправили на восток.))

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Гость

12:23:49 01-09-2023

> построен на берегу Оки Ну подзапарились маленько, бывает. Мероприятие-то волнительное

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Гость

12:25:18 01-09-2023

Гость (12:23:49 01-09-2023) > построен на берегу Оки Ну подзапарились маленько, быва... и поэтому презентацию делали в последнюю ночь?)

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Гость

12:36:56 01-09-2023

Барнаул построен на берегу не Оки, а реки

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Гость

13:02:22 01-09-2023

Комменты все как под копирку написаны, даёшь 1000 коммов про ОКУ.

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Гость

13:35:47 01-09-2023

Гость (13:02:22 01-09-2023) Комменты все как под копирку написаны, даёшь 1000 коммов про... Напиши что-нибудь оригинальное. Вон выше уже про гольфы кто-то написал. Тоже отличись.

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Гость

13:51:53 01-09-2023

Гость (13:02:22 01-09-2023) Комменты все как под копирку написаны, даёшь 1000 коммов про... хорошая машина, чего вы сразу

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Гость

13:35:21 01-09-2023

Гость (12:59:05 01-09-2023) Кто-то из поколения ЕГЭ похоже набирал текст для слайдов... Показывает его именно что учитель. Так что отвечает за это она. Она не читала, что показывает? Дурной пример подаёт детям - не готовиться к урокам.

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Гость

14:07:26 01-09-2023

Вот докопались! Они там все в мыле бегают уже неделю. На свою грамотность обратите, "академики" и недоинженеры (бакалавры)!

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Гость

14:27:02 01-09-2023

Гость (14:07:26 01-09-2023) Вот докопались! Они там все в мыле бегают уже неделю. На сво... Как мне вчера одни молодой учитель сказал,-"Мне пофиг чему научу, мне только два продержатся и свалить!"

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Гость

14:46:21 01-09-2023

Гость (14:07:26 01-09-2023) Вот докопались! Они там все в мыле бегают уже неделю. На сво... Ученики тоже в мыле бегают перед экзаменами. И кто из учителей при этом считает это оправданием ошибок? Что за односторнняя такая снисходительность?

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ворчун

14:35:31 01-09-2023

а вы не думали, что это может быть игра, мол, дети, где здесь ошибка? у нас в первом классе были подобные, было очень весело

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Гость

14:48:09 01-09-2023

ворчун (14:35:31 01-09-2023) а вы не думали, что это может быть игра, мол, дети, где здес... Дай бог, чтобы так и было. Но с точки зрения психология детям нельзя показывать, как НЕ надо делать. Только - как НАДО делать. Они половину прослушают, а надпись неверную запомнят.

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Гость

15:48:24 01-09-2023

Учитель года!!!

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