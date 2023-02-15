Лечим будь здоров. Сеть клиник "Добрый доктор" провела ребрендинг

Логотип с лицом доброго дедушки-врача сменили на более лаконичный и современный

15 февраля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: "Добрый доктор"

Сеть клиник "Добрый доктор" впервые с момента основания провела большой ребрендинг. Компания разработала новые визуальные и смысловые элементы, которые поддерживают стратегию, направленную на совершенствование внутренних сервисов клиник, улучшение качества клиентского обcлуживания, а также расширение пула аудитории.

20 лет истории

Многопрофильные клиники "Добрый доктор" работают в Барнауле с начала двухтысячных. Именно тогда и появился знакомый многим стиль с улыбающимся врачом.

Оказывая медицинские услуги уже более 20 лет, "Добрый доктор" зарекомендовал себя как сеть клиник, в которых работают врачи с высоким уровнем профессионального мастерства, использующие при диагностике и лечении самые передовые технологии.

У жителей города улыбчивый врач с логотипа клиник вызывает чёткие ассоциации с высоким качеством медицинских услуг.

Но мир меняется, меняется медицина, технологии совершенствуются, меняется и сам потребитель, и его ожидания от предоставляемых услуг: квалифицированная медицинская помощь – это по умолчанию, а также необходим высокий уровень сервиса, комфорт и удобство при получении услуг.

Не просто новый бренд

Фирменный стиль, разработанный в 2000-х, совершенно не отражает современный уровень клиники, а также основные приоритеты стратегии развития сети.

"Мы не просто вносим визуальные изменения, мы хотим быть лучше для потребителей. Именно поэтому в ребрендинге наша компания исходила не из того, что делают конкуренты или компании в других регионах, а из того, какие символы и смыслы мы хотим передать этими переменами своему потребителю. Как правило, в клинику люди идут с проблемами, поэтому в наш новый фирменный стиль хотелось добавить простоты в общении и позитива и уйти от привязки к изображению некоего доброго дедушки-врача. Главным мотивом стиля стала улыбка и неформальное пожелание – "Будь здоров!" На этом основном мотиве строится множество фирменных элементов и смыслов", – говорит о ребрендинге директор сети "Добрый доктор" Александр Трофимов.

Он пояснил, что ставил задачу команде по обновлению бренда примерно с таким техническим заданием: "Мы хотим быть ближе ко всем категориям пациентов, нужно что-то современное, эмоционально понятное, притягательное, безусловно, доброе и человеческое".

Стиль получился простым, узнаваемым и его легко использовать на всех современных носителях.



















Работа по ребрендингу началась примерно полгода назад. Для разработки проекта – логотипа, шрифтов и креативных решений – выбрали дизайнера Антона Шестакова.

"Параллельно все эти полгода мы занимались совершенствованием внутренних сервисов клиники, интеграцией новых информационных систем, улучшением качества клиентского обслуживания. Наш новый фирменный стиль уже представлен в наружной рекламе и наших социальных сетях, в ближайшее время мы обновим оформление наших клиник и представим новый сайт", – отметил Александр Трофимов.

И подчеркнул важный момент: ребрендинг – эволюционное продолжение пути компании к улучшениям и позитивным переменам в новом обличии, но без потери исторически сложившихся в организации ценностей, приобретённых за двадцать с лишним лет служения народу.

"Наш обновлённый бренд – это символ изменений. Мы хотим быть лучше и быть лучшими", – подчеркнул руководитель "Доброго доктора".Сеть клиник "Добрый доктор" (ООО "КДЦ "Добрый доктор")

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