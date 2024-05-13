Умер актер и каскадер Владимир Жариков

О дате и месте прощания станет известно позднее

13 мая 2024, 23:15, ИА Амител

Фото: Союз кинематографистов РФ

Актер, каскадер, поэт и прозаик Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России на официальном сайте.

Причина смерти Жарикова не уточняется. О дате и месте прощания станет известно позднее.

Жариков наиболее известен своей работой в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Десять негритят". В 1980-е годы организовал в Одессе школу каскадерского мастерства, после чего преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров "Мастер".

Жариков имеет статус почетного кинематографиста РФ, кандидата философских наук.