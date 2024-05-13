Умер актер и каскадер Владимир Жариков
О дате и месте прощания станет известно позднее
13 мая 2024, 23:15, ИА Амител
Фото: Союз кинематографистов РФ
Актер, каскадер, поэт и прозаик Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России на официальном сайте.
Причина смерти Жарикова не уточняется. О дате и месте прощания станет известно позднее.
Жариков наиболее известен своей работой в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Десять негритят". В 1980-е годы организовал в Одессе школу каскадерского мастерства, после чего преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров "Мастер".
Жариков имеет статус почетного кинематографиста РФ, кандидата философских наук.
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