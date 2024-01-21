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Умер актер из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедски

Ему было 58 лет

21 января 2024, 16:45, ИА Амител

Фото: Театр на Таганке
Фото: Театр на Таганке

На 59-м году жизни скончался российский актер Виталий Вашедски. Об этом сообщили в пресс-службе "Театра на Таганке".

"Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!" – сказано в сообщении.

Виталий Вашедски начал сниматься в кино и сериалах с 1983 года, на его счету свыше 90 работ. Широкому зрителю актер может быть известен по ролям в картинах "ДМБ", "Бой с тенью", "Вирус", "Сделано в СССР", "След".

Также с 2000 года он служил в Театре на Таганке и исполнял роли в популярных спектаклях. 

Кино

Комментарии 2

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Гена

18:19:29 21-01-2024

Вечная память! ДМБ-мощный фильм...

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Гость

18:58:47 21-01-2024

Пьют все эти "творческие личности" по-чёрному.

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