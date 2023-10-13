Умер актер из "Фантомаса" Анри Серр

Российскому зрителю он известен по роли в фильме "Фантомас против Скотланд-Ярда"

13 октября 2023, 08:32, ИА Амител

Фото: wikimedia.org

На 93-м году жизни скончался французский актер Анри Серр. Об этом сообщает La Dépêche du Midi.

По данным газеты, пожилой актер умер в своем доме в коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль. Причина смерти не называется.

Анри Серр начинал свою профессиональную актерскую карьеру в кабаре, пока его не пригласили на первую роль в кино.

Отечественному зрителю Серр наиболее известен по фильму "Фантомас против Скотланд-Ярда". Он также играл в картинах "Роман конокрада", "Улица долгого ожидания" и "Смертельно опасный мистер Фрост".