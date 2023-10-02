Умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам
Летом у него диагностировали рак простаты
02 октября 2023, 09:01, ИА Амител
Кадр из фильма
На 57-м году жизни скончался британский актер Джейк Абрахам. Об этом сообщает The Guardian.
Летом 2023 года у актера диагностировали рак простаты. Лечение заболевания было невозможно, поэтому Абрахам получал паллиативную помощь.
Наибольшую известность Джейк Абрахам получил благодаря роли в фильме "Карты, деньги, два ствола". Также он играл в фильмах "Костолом", "Формула 51" и британских сериалах.
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