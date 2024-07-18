Умер актер из фильма "Солнцепек" Игорь Лучихин

Ему было 62 года

18 июля 2024, 20:04, ИА Амител

Игорь Лучихин / Фото: Драматический театр им. Бориса Лавренева ЧФ

Актер Игорь Лучихин, известный по ролям в фильмах "Солнцепек" и "Дорога к дому", ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщила пресс-служба Драматического театра Черноморского флота России имени Бориса Лавренева в Севастополе.

"С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине актера нашего театра Игоря Лучихина, – говорится в публикации. – Еще вчера утром он отработал репетицию и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало".

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста. "Теперь он стал частью театральной истории", – отметили в театре.

Игорь Лучихин родился 6 февраля 1962 года в Ульяновске. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и Ярославский театральный институт. До того как прийти в театр Черноморского флота, служил в кукольных театрах Пензы, Ульяновска и Камчатки. С 2008 года был актером Тульского театра драмы. Также он снимался в фильмах "Дорога к дому", "Солнцепек", сериалах "Жена олигарха" и "Гражданин начальник".