Умер актер из комедии "Один дома"
Луису Алелуйе было 63 года
26 июня 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В возрасте 63 лет скончался португальский актер Луис Алелуйя. Как
сообщает rg.ru, артиста не стало 23 июня. Кончину подтвердила в том числе его вдова.
Алелуйя родился 23 февраля 1960 года в Сетубале. С момента дебюта в 1980-х снялся более чем в 70 проектах, среди которых "Марко Поло", "В мире ангелов" и национальный ремейк американского ситкома "Странная парочка" под названием "Один дома".
11:08:28 26-06-2023
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