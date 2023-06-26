Умер актер из комедии "Один дома"

Луису Алелуйе было 63 года

26 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В возрасте 63 лет скончался португальский актер Луис Алелуйя. Как

сообщает rg.ru, артиста не стало 23 июня. Кончину подтвердила в том числе его вдова.

Алелуйя родился 23 февраля 1960 года в Сетубале. С момента дебюта в 1980-х снялся более чем в 70 проектах, среди которых "Марко Поло", "В мире ангелов" и национальный ремейк американского ситкома "Странная парочка" под названием "Один дома".