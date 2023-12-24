Умер актер из сериала "Глухарь" Алексей Черных
Ему было 43 года
24 декабря 2023, 11:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На 44-м году жизни скончался российский актер кино, сериалов и дубляжа Алексей Черных. Об этом сообщает "Российская газета".
В 2003 году Алексей окончил Школу-студию МХАТ, после чего начала служить в театре. Параллельно с этим актер стал пробовать себя и на экранах. Всего в его активе больше 30 проектов, среди которых "Сыщики", "МУР есть МУР", "Глухарь" и другие.
Также Алексей работал в дубляже. Был официальным русским голосом Энтони Маки, Сокола в киновселенной Marvel.
Причина смерти актера не уточняется.
16:33:59 24-12-2023
Ужас, теперь в сиквеле капитана америки у сокола будет другой дубляж, так же как было с Гарфилдом в НПД.
14:17:00 25-12-2023
Он умер в Москве от инфаркта