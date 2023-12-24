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Умер актер из сериала "Глухарь" Алексей Черных

Ему было 43 года

24 декабря 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На 44-м году жизни скончался российский актер кино, сериалов и дубляжа Алексей Черных. Об этом сообщает "Российская газета".

В 2003 году Алексей окончил Школу-студию МХАТ, после чего начала служить в театре. Параллельно с этим актер стал пробовать себя и на экранах. Всего в его активе больше 30 проектов, среди которых "Сыщики", "МУР есть МУР", "Глухарь" и другие.

Также Алексей работал в дубляже. Был официальным русским голосом Энтони Маки, Сокола в киновселенной Marvel.

Причина смерти актера не уточняется. 

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Комментарии 2

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Григорий

16:33:59 24-12-2023

Ужас, теперь в сиквеле капитана америки у сокола будет другой дубляж, так же как было с Гарфилдом в НПД.

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Гость

14:17:00 25-12-2023

Он умер в Москве от инфаркта

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