Умер актер из сериала "Глухарь" Алексей Черных

Ему было 43 года

24 декабря 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На 44-м году жизни скончался российский актер кино, сериалов и дубляжа Алексей Черных. Об этом сообщает "Российская газета".

В 2003 году Алексей окончил Школу-студию МХАТ, после чего начала служить в театре. Параллельно с этим актер стал пробовать себя и на экранах. Всего в его активе больше 30 проектов, среди которых "Сыщики", "МУР есть МУР", "Глухарь" и другие.

Также Алексей работал в дубляже. Был официальным русским голосом Энтони Маки, Сокола в киновселенной Marvel.

Причина смерти актера не уточняется.