Умер актер из сериала "Кухня" Вячеслав Гилинов

Ему был 91 год

05 августа 2024, 15:04, ИА Амител

Вячеслав Гилинов / Фото: Театр Гоголя

В возрасте 91 года ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гилинов. Эта печальная новость была озвучена Театром Гоголя, где актер служил с 1961 года.

"На протяжении более 60 лет он был предан одной сцене, создав десятки ярких, незабываемых образов", – сообщили коллеги артиста.

Вячеслав Гилинов начал сниматься в кино с конца 60-х годов, поначалу это были фильмы-спектакли. Двадцать пять лет назад он стал участвовать в крупных сериальных проектах. В "Остановке по требованию" Вячеслав Гилинов исполнил роль профессора, затем появился в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Детективы". Последней киноработой актера стал сериал "Кухня", где он сыграл Максима Лаврова, дедушку главного героя.

Причина смерти Вячеслава Гилинова не была названа, также в театре пока не сообщили, где и когда пройдет прощание с артистом.

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