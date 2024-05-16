Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Олег Леваков
Причина его смерти не уточняется
16 мая 2024, 11:50, ИА Амител
Олег Леваков / Фото: Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета
На 77-м году жизни скончался российский актер и режиссер Олег Леваков. Об этом рассказали в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета.
"Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков", – сказано в сообщении.
Причина смерти актера не называется.
На счету Левакова более 80 ролей в различных фильмах. Широкому зрителю он может быть известен по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".
12:50:43 16-05-2024
не пил бы, так прожил подольше, что уж