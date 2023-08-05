Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис

Ему было 83 года

05 августа 2023, 09:55, ИА Амител

Кадр из сериала "Во все тяжкие" (2008-2013)

В возрасте 83 лет скончался актер Марк Марголис, сообщает The Hollywood Reporter.

Сын артиста рассказал, что его отец cкончался в одной из больниц Нью-Йорка после непродолжительной болезни.

Современному зрителю Марголис больше всего известен ролью Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" (2008-2013) и "Лучше звоните Солу" (2015-2022).

При этом снимался актер и в других сериалах (например, "Тюрьма Оз" и "Закон и порядок"), а также появлялся в таких фильмах, как "Лицо со шрамом" (1983), "Эйс Вентура: розыск домашних животных" (1993), "Черный лебедь" (2010) и многих других.