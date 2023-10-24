Умер актер из сериалов "Универ" и "Интерны" Михаил Тощев
Он скончался 24 сентября, но об этом стало известно только сейчас
24 октября 2023, 19:10, ИА Амител
Кадр из сериала "Интерны"
На 61-м году жизни скончался актер Михаил Тощев. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.
Он скончался 24 сентября, но известно об этом стало только накануне. Причина смерти актера не разглашается.
Михаил Тощев перешел на экраны со сцены театра в 2005 году. За время профессиональной карьеры он сыграл в 50 проектах.
Массовому зрителю Михаил Тощев известен по ролям в сериалах "Универ. Новая общага", "Интерны", "След", "Перевал Дятлова" и "Дальнобойщики".
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