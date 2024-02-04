Умер актер популярных российских сериалов Дмитрий Овчинников

Ему было 50 лет

04 февраля 2024, 10:50, ИА Амител

Фото: www.helikon.ru/ru/news/7210.html

На 51-м году жизни скончался российский актер Дмитрий Овчинников. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Геликон-опера".

Актер на сцене театра исполнял роли Дона Бартоло в "Севильском цирюльнике", Варлаама – в "Борисе Годунове", священника в "Леди Макбет Мценского уезда", Малюту Скуратова в "Царской невесте", Додона в "Золотом петушке", Лепорелло в "Каменном госте", Нарумова "Пиковой даме" и другие.

Также Дмитрий Овчинников снимался в российских сериалах, среди которых "Универ", "Склифосовский", "Молодежка", "Последний из Магикян", "Ивановы-Ивановы" и ряд других известных проектов.