Умер актер, сыгравший "депутата" Виталия Наливкина

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб

06 октября 2024, 21:26, ИА Амител

Андрей Неретин / Фото: t.me/shot_shot

Ушел из жизни актер-любитель Андрей Неретин, который сыграл роль вымышленного депутата Виталия Наливкина. Об этом стало известно из сообщения издания Shot.

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Недавно у Неретина случился микроинсульт.

В июле актер перенес операцию на тазобедренном суставе, которая прошла успешно. Однако после операции он передвигался с помощью костылей, а затем – с тростью. В последнее время его состояние улучшалось, и он не жаловался на здоровье. Но вчера, 5 октября, ему стало плохо, и его срочно госпитализировали. К сожалению, спасти его не удалось.

Андрей Неретин сыграл роль вымышленного главы исполнительного комитета Уссурийского района. В последнее время он не снимался, и это вызывало у него беспокойство. Кроме того, у него были финансовые трудности: друзья сняли ему квартиру и помогли с поездкой в Петербург для операции.

По словам близких, год назад актер отказался от алкоголя, но недавно сорвался из-за новых обвинений в адрес членов его команды. Им вменили не только хулиганство, но и изготовление взрывчатых веществ. За это им грозит до 15 лет лишения свободы.